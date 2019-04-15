《外企業績》摩通首季多賺５％勝預期，盈利創新高９１﹒８億美元

《經濟通通訊社１５日專訊》摩通首季盈利增長５％至創紀錄的９１﹒８億美元，每股盈利

為２﹒６５美元，優於市場預期的２﹒３５美元。總收入增長４﹒７％至２９８﹒５億美元，同

樣勝預期。

摩通零售銀行貸款較上年同期增長４％，整體凈息差僅較第四季度微升０﹒０２％，增速低

於之前兩個季度。但自去年首季度以來聯儲局進行加息，帶動該行淨利息收入增加８％，達到１

４６億美元。

摩通首季整體業務表現強勁，行政總裁戴蒙歸咎於美國經濟增長穩健、通脹溫和以及消費者

與企業信心強勁。（ｍｎ）

