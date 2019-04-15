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15/04/2019 09:23

【脫歐之後】英國財相：不排除舉行第二次脫歐公投的可能性

　　《經濟通通訊社１５日專訊》英國財相夏文達表示，希望下議院能夠在６月底前通過一項協
議，從而打破脫歐僵局，並結束有關舉行新公投的呼聲，而且政府與在野工黨進行的談判很有可
能取得突破。
　　不過他稱，不能排除舉行第二次脫歐公投的可能性，雖然政府仍反對任何新的公投，但從目
前形勢來看，第二次公投很可能在某個階段被提交予國會。
　　他補充，是否第二次公投最終仍與國會、國會票數、以及工黨的立場息息相關，因為工黨本
身對此亦存在嚴重分歧。（ｍｎ）

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