【脫歐之後】英國財相：不排除舉行第二次脫歐公投的可能性

《經濟通通訊社１５日專訊》英國財相夏文達表示，希望下議院能夠在６月底前通過一項協

議，從而打破脫歐僵局，並結束有關舉行新公投的呼聲，而且政府與在野工黨進行的談判很有可

能取得突破。

不過他稱，不能排除舉行第二次脫歐公投的可能性，雖然政府仍反對任何新的公投，但從目

前形勢來看，第二次公投很可能在某個階段被提交予國會。

他補充，是否第二次公投最終仍與國會、國會票數、以及工黨的立場息息相關，因為工黨本

身對此亦存在嚴重分歧。（ｍｎ）

