《經濟通通訊社１５日專訊》據外電引述消息人士報道，美國在中國限制產業補貼作為貿易
協議條件之一的立場有所軟化，顯示美國在貿易協商的一個核心目標上作出讓步。
消息人士稱，為爭取在未來一個月達成協議，美國談判代表軟化在削減補貼方面的立場，轉
而專注於更容易達成要求的其他領域。（ｍｎ）
15/04/2019 10:11
【貿易開戰】據報美國為達成貿易協議，軟化對中國產業補貼立場
《經濟通通訊社１５日專訊》據外電引述消息人士報道，美國在中國限制產業補貼作為貿易
協議條件之一的立場有所軟化，顯示美國在貿易協商的一個核心目標上作出讓步。
消息人士稱，為爭取在未來一個月達成協議，美國談判代表軟化在削減補貼方面的立場，轉
而專注於更容易達成要求的其他領域。（ｍｎ）
|興證快訊15/04/2019
恆指破三萬
|國際動態15/04/2019
全球最大飛機 可當發射台發射衛星
|生財有道12/04/2019
【嚟緊炒D乜】創維績佳股價堅守50天線 可博重上2.92元
|專訪12/04/2019
AlipayHK x 麥當勞 聯手推動餐飲業數碼轉型
|FOCUS12/04/2019
【FOCUS】聯儲留後門+港銀拆息升 借錢勿忘梗要還
|生財有道12/04/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：騰訊可待至十天線吸納
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰