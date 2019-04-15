  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/04/2019 10:11

【貿易開戰】據報美國為達成貿易協議，軟化對中國產業補貼立場

　　《經濟通通訊社１５日專訊》據外電引述消息人士報道，美國在中國限制產業補貼作為貿易
協議條件之一的立場有所軟化，顯示美國在貿易協商的一個核心目標上作出讓步。
　　消息人士稱，為爭取在未來一個月達成協議，美國談判代表軟化在削減補貼方面的立場，轉
而專注於更容易達成要求的其他領域。（ｍｎ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
興證快訊15/04/2019
恆指破三萬
國際動態15/04/2019
全球最大飛機 可當發射台發射衛星
生財有道12/04/2019
【嚟緊炒D乜】創維績佳股價堅守50天線 可博重上2.92元
專訪12/04/2019
AlipayHK x 麥當勞　聯手推動餐飲業數碼轉型
FOCUS12/04/2019
【FOCUS】聯儲留後門+港銀拆息升 借錢勿忘梗要還
生財有道12/04/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：騰訊可待至十天線吸納
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金