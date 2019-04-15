【貿易開戰】據報美國為達成貿易協議，軟化對中國產業補貼立場

《經濟通通訊社１５日專訊》據外電引述消息人士報道，美國在中國限制產業補貼作為貿易

協議條件之一的立場有所軟化，顯示美國在貿易協商的一個核心目標上作出讓步。

消息人士稱，為爭取在未來一個月達成協議，美國談判代表軟化在削減補貼方面的立場，轉

而專注於更容易達成要求的其他領域。（ｍｎ）

