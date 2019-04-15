【遊戲狂迷】「手機雲遊戲」十年機遇，金山軟件潛力更勝騰訊

《經濟通通訊社記者李皆穎１５日報道》去年內地手機遊戲市場去年確實是動盪的一年，先

有兒童防沉迷政策推出，再有遊戲版號審批問題，內地業界確實叫苦連天，特別是手機遊戲業，

沒有新遊戲推出等於沒有收入，像騰訊（００７００）這樣的巨無霸相關收入減少，可想而知，

其他小型公司生存如何困難。



＊騰訊遊戲收入仍有增長，惹追落後買盤＊



騰訊一直被指估值貴、股價難炒等，事實上，科技公司一直難於估值的原因，是因為不像傳

統舊經濟股份般用市盈率衡量，哪怕是收入也好，亦難以衡量高低，因為科技日新月異，業界亦

難以定下準則，因此科技企業的價值難以與同行比較，多數只可以與公司自身的歷史紀錄比較，

導致科技股要麼一直被高估，要麼一直落後。業界所衡量的準則，一向就是用戶黏貼度、用戶人

數、用戶線上時間等這些數據，但很多程度上，單獨用這些數字衡量也會出現很大誤差，因此才

出現騰訊股價這樣的反覆不定。

騰訊今年３月中公布去年度業績後，公司股價開始反彈，不少散戶不明白為何股價「開車」

，因此不敢高追。事實上，騰訊股價上揚並不是由業績帶動，而是遊戲版號問題一直令騰訊股價

被低估。在傳統遊戲市場觀念下，一款遊戲的生命周期大概得數年時間，就算像大作《魔獸世界

》能運行六七年的而營收不斷上升，都是行內的少數，因此一般公司為了維持營收增長，就必須

推出新遊戲去取代舊遊戲。

自「電競」概念開始成熟後，遊戲產業已經不再以新遊戲取代舊遊戲的模式運行，而是如何

在舊遊戲上不斷「更新」，從而令其更加完善，「電競」像籃球、足球一樣步入國際競技舞台。

像騰訊遊戲《王者榮耀》所使用的「ＤＯＴＡ」類型遊戲，十幾年來亦歷久不衰，就是因為不少

公司在該類型不停優化、國際化、賽事化等，令玩家在既有的模式中嘗試「新口味」。

騰訊去年智能手機遊戲業務錄得人民幣７７８億元收入，按年增長２４％。假如遊戲版號對

業界影響甚大的話，騰訊不應該會繼續維持增長；因為騰訊在不斷推出新遊戲同時，如上述所言

騰訊已有「金蛋」在手，只要不停優化就可，雖然業績沒有提及各遊戲所提供收入貢獻，但相信

遊戲八成收入來自主要的兩成產品（八二定律）。所以財經界一直對其誤解甚深，認為遊戲版號

對其影響甚大，對騰訊業績沒有太大期待底下，去年下半年騰訊股價不斷尋底；當遊戲收入亦然

維持兩成增長，不少大行亦如夢初醒，亦成為近期股價追落後的原因。

德銀在騰訊公布去年度業績後，發表一篇為「騰訊第四季表現未必是大家心目中首選」的研

究報告，該行認為騰訊廣告及遊戲收入增長未如過往強勁，因此近期股價缺乏一些催化劑，暫時

先看１２個月目標價４１６元。高盛則提高騰訊２０１９年盈利預測２％，主要因為遊戲增長抵

銷了微信的收入減少，給予目標價４１８元，維持「買入」評級。



＊「雲遊戲」熱起，金山軟件與騰訊對決＊



近日谷歌推出「Ｓｔａｄｉａ」的「雲遊戲」訂閱服務時間，意味該科技已經邁向成熟，成

為遊戲界下一個十年的發展。雲遊戲即遊戲運算及畫面都是由雲端進行運算，然後玩家只需要有

輸入輸出裝置即可，大大減低了對硬件需求。這類遊戲概念出現之後，不難明白為何內地企業急

於發展雲端業務。

有趣的是，騰訊去年度業績公布中已經有輕微透露相關資訊：「騰訊雲在網絡遊戲及視頻流

媒體等垂直領域保持市場領先地位。目前，騰訊為超過一半的中國遊戲公司提供服務，並正在拓

展海外市場。」單單這兩句說話，證明騰訊在雲遊戲業務上已經緊貼外國步伐，只是時機未成熟

未能公布。

中國雲遊戲更有潛力的原因，是因為現時中國搶到５Ｇ通訊的話語權，５Ｇ網絡在未來數年

發展成熟的情況下，相信會有協同效應出現，「手機雲遊戲」或成為中國遊戲市場下一個十年發

展機遇。

值得一提的是，假如發展手機雲遊戲，有一間企業比起騰訊更有潛力，就是金山軟件

（０３８８８）。

金山軟件早期成名產品包括字典及殺毒軟件，近年來積極遊戲市場，著名遊戲包括

《劍網》、《劍俠情緣》等，在最新公布的去年度業績中透露，公司遊戲收入２５﹒５１億元人

民幣，按年雖然下跌１８﹒２１％；但雲業務方面有爆發性增長，相關收入有２２﹒１７億元人

民幣，按年升６６﹒４１％。

金軟解釋，遊戲年度收入下降主要反映了現有遊戲生命周期的自然回落，部分被新推出的一

系列手遊的收入貢獻所抵銷；而雲收入強勁增長乃主要由於移動視頻、互聯網行業的使用量增加

以及企業雲服務的收益增長。

顯然易見，金軟雖然未有透露發展任何雲遊戲的發展計劃，但她背後的最強後盾是小米集團

（０１８１０），除了兩者都是雷軍擔旗之外，更甚是金山雲遊戲配合小米手機的成熟產業鏈，

兩者互相配合下或有一定程度的火花出現。

早前金軟透露新版《劍網》、《劍俠情緣》將會與騰訊聯手推出，在遊戲業上騰訊仍是大哥

大角色，這樣的合作無可厚非；但如果以「手機雲遊戲」概念來比較，金軟比騰訊的潛力更大，

因前者不論股價及市值屬落後階段。



＊專家：騰訊暫難寄厚望，業績中規中矩＊



財經評論人李偉傑向《經濟通通訊社》表示，騰訊年度業績中規中矩，騰訊明顯將遊戲業務

比重降低，就是避免被國家政策所影響。騰訊的雲業務、廣告收入及小程式等都有良好增長，因

此短線及中期而言，股價還有小許上升空間。

單看遊戲方面，騰訊手機遊戲業務不算太差，而《王者榮耀》剛推出新更新，相信令玩家「

課金」力提升，但《絕地求生》、《要塞英雄》暫時未能「套現」，而且熱潮逐漸減退。相信騰

訊短期股價仍有上升動力，但可等股份回至３５０元才考慮買入，短期看３７０元，中期可看３

９０元。

大華繼顯（香港）策略師葉國邦對《經濟通通訊社》指出，市場本來就對騰訊業績預期不高

，而是次業績中看到騰訊轉型的方向完全正確，其中雲業務及廣告收入較預期好；而遊戲業務方

面，去年第四季雖然升幅比起前幾季明顯回落，但市場本身對遊戲業務期望不大，但驚喜的是騰

訊新遊戲《權力遊戲》獲得遊戲版號，市場對於其吸金能力相當期待，因為該遊戲採取多人模式

遊玩，是近年來受歡迎的類別；而「食雞」《絕地求生》遊戲雖然近期吸引人減退，但騰訊亦積

極申請其收費批准，相信未來仍可觀望。

股價方面，騰訊近日股價已有一定程度的回升，因此現價追入並不吸引，投資者可觀望近日

公布的回購股份機會，相信會成為股價上升的催化劑，他建議投資者分階段入貨，並待股份回落

至３４０元才可考慮，但可上望４１８元。

至於金軟方面，李偉傑認為，金軟與騰訊於今年內會推出《劍俠情緣２》及《劍網３》，目

前與騰訊可算是合作夥伴，他認為金軟過去兩年的業績有待改善，去年業績表現屬「不能收貨」

，其中雲業務等開支都明顯加大；但單看第四季業績較市場預期好，因此可能有小許炒賣空間，

但現價略為高企，建議待股價回落至２０天線（約１９﹒８２元）才可考慮入貨，短期上望空間

可看２２元，中期則可看２５元左右。

葉國邦則認為，《劍俠》及《劍網》是公司收入信心的保證，但由於公司近期處於轉型的階

段，因此仍需觀望一段時間，特別是雲業務的支出開始增加，待有新遊戲推出才能撐為股價上升

動力，他看金軟目標價約２２元，因此現價而言「水位」不大。

