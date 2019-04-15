【遊戲狂迷】ＩＧＧ待低吸納，創夢天地只宜短炒

《經濟通通訊社記者李皆穎１５日報道》在電子遊戲世界內，除了騰訊（００７００）或金

山軟件（０３８８８）這些龍頭之外，還有一些中型遊戲關發公司默默耕耘，ＩＧＧ

（００７９９）算是奇葩之一，長期單靠一兩個遊戲「食胡」，讓投資者不禁懷疑：「究竟這個

增長勢頭還能走多遠？」



＊ＩＧＧ玩家黏貼度高，屬遊戲業界奇蹟＊



電子遊戲界不論電腦還是手機，其特色就是遊戲「壽命」相當短，能立足兩三年的只佔整個

遊戲業的１０％左右，因此這１０％的「金蛋」就是遊戲公司的命脈。有些公司的做法是不停推

出新遊戲取代舊遊戲，讓玩家不停課金，但這種操作成本很高，而且有點運氣成分，因為你永遠

不知道玩家的口味甚麼時候改變了，所以這類公司的收入增長都十分波動。

相反，ＩＧＧ旗下金蛋《王國紀元》經營了三年，用戶活躍人數達１３００萬人，遊戲全年

貢獻收入佔比由７２％升至８０％，達６億美元；另一遊戲《城堡爭霸》貢獻約１５％的收入佔

比，達１﹒１億美元左右，惟表現略為退步。

由於沒有確實官方數據，但可以猜測，ＩＧＧ的客戶屬比較年長的一群，約２５至３５歲，

因為《王國紀元》這類遊戲屬策略類遊戲，不需要花太多時間跟心機，可以即時離線亦無傷大雅

，比較適合在職人事。加上該遊戲是「累積性」的遊戲，即玩家的成績會隨遊戲時間不斷上升，

不像「吃雞」《絕地求生》、《王者榮耀》這類即時類遊戲，都是一盤過決定勝負。

這樣的遊戲有一個好處，就是玩家的黏貼度相當高，而只要遊戲不停出新道具，玩家亦甘心

情願課金，因為該群玩家都是已工作人士，消費力高，產品價格約數十元，亦不算昂貴，可算是

市場策略打得相當合適，而能夠在風風火火的遊戲界佔一席位，可算是奇蹟。

可是，亦有不少投資者認為，由於公司遊戲太過單一化，而遊戲總會有玩家離場的一日，加

上目前公司未有確實可推出的新遊戲銜接，因此擔心一遊戲收入減速，對股價有明顯壓力。事實

上，ＩＧＧ確實有推出新遊戲，例如《王者決斷》於今年１月推出，但目前不見有太大市場「聲

音」，相信還需要時間累積客群。

中信証券上月曾對ＩＧＧ發表研究報告，認為當前股價（約１０﹒６元）對應２０１９年、

２０２０年、２０２１年的市盈率為８﹒９倍、７﹒９倚、６﹒７倍，處於歷史估值低位，相比

其他遊戲公司被低估，因此給予目標價１３元。該行認為ＩＧＧ是一家全球研發與發行公司，在

ＳＬＧ領域積累深厚，成功推出多款精品遊戲，其中《王國紀元》位居２０１８年中國遊戲出海

收入榜榜首，加上２０１９年公司迎來產品大年，業績有較大彈性。



＊網龍遊戲教育雙軌並行，雲遊積極轉型＊



網龍（００７７７）可能是比較少人談及的遊戲股，去年業績亦開始扭虧為盈，由２０１７

年虧損２０８４萬元人民幣至去年應佔利潤５﹒４５億元人民幣，其中遊戲業務增長４１﹒５％

至２３﹒６７億元人民幣。值得關注的是，網龍亦有布局於教育軟件，其業績報告顯示出，教育

業務收入達２５﹒１７億元人民幣，佔集團收入的５０﹒９％，已經超過遊戲業務。

該公司的行銷政策相當有趣，因為教育與遊戲都是主打青少年客戶群，這樣的策略亦將公司

的收入風險分散了。加上最近遊戲版號問題逐漸解決，公司發言人亦表示版號對公司影響不大，

因此才令股價由今年初的１１﹒２８元低位至今日炒上２４元。

廣發證券發表研究報告指，網龍遊戲業務增長穩健，提供強勁的現金流支撐，同時老遊戲仍

保持增長，儲備的新遊戲將提供增量；教育業務方面，海外盈利能力不斷增強，國內業務處於開

拓積累階段，費用有效控制，待商業化落地。該行給予「買入」評級，目標價給予３０﹒５元。

另外，雲遊控股（００４８４）近日股價亦略為炒上，但公司業績卻強差人意，去年度公司

收入為３﹒２４億人幣按年跌６﹒４％，公司由上年賺７４０３﹒５萬人幣至去年虧損

２﹒８５億元人幣。

雲遊股價炒上的原因，主要由於公司近月公布以２２５９萬人幣收購天津聯盟電競的

１９﹒９９％股權，及以１﹒３億元收購國內一家ＶＲ公司。雲遊控股ＣＥＯ汪東風在

３Ｇｌａｓｓｅｓ ２０１９新品暨產業戰略發布會上表示，公司將會積極開發ＶＲ市場，打造

性價比最高的ＶＲ體驗。

雲遊似乎想從遊戲公司轉型至電競及虛擬遊戲公司，這樣的布局雖然能成為一時炒作話題，

但對於公司未來前景仍未能完全清晰，因此預料該公司股價短期內或相當波動，並有機會經歷一

至兩年的谷底期才會反彈。



＊專家：ＩＧＧ切勿高追，待１０﹒５元買入＊



財經評論人李偉傑向《經濟通通訊社》表示，ＩＧＧ公布業績後，股價表現平穩，而且公司

長期單靠《王國紀元》「食胡」，在估值上不算太吸引，加上內地遊戲審批雖然重開，但審批速

度略慢，要待ＩＧＧ有新遊戲推出時，預購下載量有一定程度，股價才會有上升動力。因此現價

追入略貴，可待股價回落至１０﹒５元才入貨，上望５０天線（約１１﹒３元）。

對於ＩＧＧ近期表現，志昇證券研究部董事麥嘉嘉對《經濟通通訊社》自言，她是其遊戲《

王國紀元》的粉絲，但認為該遊戲應該到了瓶頸位置，而且近期沒有任何新遊戲推出，較為吸引

的遊戲《王者決斷》亦只有４００萬用戶，屬起步階段。她認為ＩＧＧ在遊戲管理及新遊戲推出

的情況略為差勁，縱使該公司表示未來會有６至８個遊戲推出，但亦需過內地遊戲審批，而近期

業績亦明顯出現停滯期情況，她相信可炒作的空間不大，股價可能回落至１０﹒５元才可考慮，

短期上望空間可看１２元。

另外，李偉傑特別推介創夢天地（０１１１９），他指出該企業主要從事遊戲開發，雖然不

能與其他大型遊戲商相比，但如果小注入貨，值博率還算不錯。該股份除了由「賭王」何鴻燊之

子何猷君任首席營銷官（ＣＭＯ）之外，更有騰訊入股支持，所以短期可以炒賣得過，他建議可

以於６元左右吸納股份，突破高位可考慮短炒止賺。

麥嘉嘉則指出，創夢天地股價上升的可能性較ＩＧＧ為樂觀，主要是其業績「交到功課」，

其次她為開發遊戲公司，短期內有多隻遊戲推出，可炒賣的空間很大，但她亦明言該股份投機性

亦相當高，因為近期股價波幅亦略為明顯，建議可待股份回至５﹒８元才考慮買入，而該股份由

於屬投機之選，短期內未必能看到頂位，投資者須多加留意。

