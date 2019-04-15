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即市新聞

15/04/2019 09:45

《異動股》內險股普遍造好，國壽升逾２％，新華保險急漲超過半成

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國人壽（０２６２８）Ｈ股現價升２﹒３８％，報
２１﹒５５元；成交約６２９萬股，涉資１﹒３６億元。
　　Ａ股（滬：６０１６２８）現價２９﹒５７元人民幣，升３﹒４３％，成交１﹒２０億元人
民幣，涉及４０７萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價６０﹒１３％。
　　野村早前唱好內險股，該行調高中國人壽目標價，由２０﹒７１港元升至２４﹒０１港元，
維持「中性」投資評級。該行建議收集高毛利率的中資險商，包括平保（０２３１８）、太保（
０２６０１）及新華保險（０１３３６）。該行相信，在長期宏觀趨勢及息率下行的環境下，上
述高質素的股份在新業務價值利潤率方面，可為股東產生額外回報。
　　現時，恆生指數報３０２０６，升２９６點或升０﹒９９％，主板成交１３３﹒５３億元。
上證綜指報３２３５，升４６點或升１﹒４６％，成交６７３﹒７０億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國人壽（０２６２８）　　２１﹒５５元　　　升２﹒３８％
　　中國太平（００９６６）　　２５﹒３５元　　　升２﹒２２％
　　新華保險（０１３３６）　　４５﹒４５元　　　升５﹒０９％
　　中人保　（０１３３９）　　　３﹒３４元　　　升１﹒５２％
　　中國平安（０２３１８）　　９４﹒８０元　　　升２﹒３２％
　　中國財險（０２３２８）　　　９﹒０２元　　　升２﹒０４％
　　中國太保（０２６０１）　　３２﹒４０元　　　升２﹒６９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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