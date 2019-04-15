《中資異動》ＩＭＡＸ漲逾６％，內地《復仇者聯盟４》預售創紀錄

《經濟通通訊社１５日專訊》ＩＭＡＸ中國（０１９７０）現價上升６﹒４４％，報

２０﹒６５元；成交約７５萬股，涉資１５３０萬元。該股盤中高見２０﹒８元，突破多條主要

平均線，包括２０天線（１９﹒６８７元）、１０天線（１９﹒９０９元）、５０天線

（１９﹒９９４元）及１００天線（２０﹒０５３元）。

據內地貓眼平台數據顯示，電影《復仇者聯盟４》在上映前１１天１時５５分預售票房破

１億元人民幣，創中國影史預售最快破億紀錄，即所需時間僅１０小時。截至１４日下午，內地

預售總票房已經達到１﹒９９億元人民幣。

《復仇者聯盟４》將於本月２４日在內地、香港、台灣等地率先上映，比英美等國家要早兩

天，因此２４日的「零點場（凌晨零時）」堪稱「全球最早」。

現時，恆指報３０２４７，上升３３８點或上升１﹒１３％，主板成交２５２﹒７２億元。

國企指數報１１８５３，上升１９３點或上升１﹒６５％。

上證綜合指數報３２４９，升６０點或升１﹒９１％，成交１４１９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國星 （００３２６） ０﹒６６０元 上升３﹒１３％

美亞娛樂（００３９１） ０﹒２６５元 無升跌

數字王國（００５４７） ０﹒１３９元 下跌０﹒７１％

阿里影業（０１０６０） １﹒５５０元 下跌１﹒９０％

橙天嘉禾（０１１３２） ０﹒３００元 無升跌



華夏動漫（０１５６６） ２﹒３１０元 上升０﹒８７％

貓眼娛樂（０１８９６） １６﹒９８０元 上升３﹒６６％

ＩＭＡＸ（０１９７０） ２０﹒６５０元 上升６﹒４４％

國藝娛樂（０８２２８） ０﹒３００元 上升３﹒４５％

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（ｙｋ）

