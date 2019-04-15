【駐京專電】網信辦：短視頻平台上線防沉迷系統，每日限４０分鐘

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家網信辦指導短視頻平台試點上線青少

年防沉迷系統，每日限定使用４０分鐘；打賞、充值等功能將不可用。每天２２時至次日６時期

間，「青少年模式」下，用戶將被禁止使用短視頻Ａｐｐ。

網信辦表示，將在總結試點經驗、完善管理制度的基礎上，於今年５月底在全國主要網絡短

視頻平台中推廣青少年防沉迷系統，並逐漸形成統一的行業規範。

