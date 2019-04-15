《午市前瞻》市場觀望中美貿易談判進展，港股３０５００點見阻力

《經濟通通訊社１５日專訊》上周五（１２日）摩根大通公布首季業績，其強勁表現提振市

場對美國經濟的信心，美股三大指股全線收漲，其中道指收高２６９點或１％，報２６４１２點

；標指升１９點或０﹒７％，報２９０７點，較去年９月創下的收市新高距離不到１％；納指上

漲３６點或０﹒５％，報７９８４點。另外，中美貿易戰再有消息傳出，美國財長努欽中美貿易

談判接近尾聲，本周將與劉鶴兩度通電。

在眾多利好消息，本港今早隨外圍高走，重上三萬關。恆指高開２１０點報３０１１９點，

其後在內險、內房及內銀等中資股發力下，港股最多曾升３７０點見３０２８０，再創十個月。

惟至早市尾段，港股於高位未見承接，升幅收窄。最終港股收報３００８４，升１７４點或升０

﹒５８％，半日主板成交６４４﹒０９億元。國企指數半日收１１７６０，升０﹒８６％或升１

００點。

內地股市同樣造好，上證中午急漲收報３２２４，升３５點或升１﹒１２％，半日成交

２２６６﹒１８億元人民幣。

重磅股方面全線上漲，騰訊（００７００）獲花旗唱好升目標價至４５３元，半日先升後跌

微跌０﹒１％報３９３﹒４元，盤中高見３９８﹒４元；友邦（０１２９９）半日升１﹒４５％

報８０﹒４５元；匯控（００００５）行政總裁范寧，於上周五舉行的股東周年大會表示，在監

管機構批准，將會繼續回購股份計劃，半日升０﹒８２％，報６７﹒４５元；港交所

（００３８８）揚１﹒２３％，報２８０元。





＊滬深股市急升，中資金融股有追捧，新保最佳國指股＊



受惠上月信貸融資數據有驚喜，滬深股市今日急升，資金追捧內險股，其中平保

（０２３１８）升１﹒９４％，報９４﹒４５元，盤中見９５﹒２５元為一年高位；國壽

（０２６２８）亦升１﹒９％，報２１﹒４５元；另外新華保險（０１３３６）急升５﹒２％，

報４５﹒５元，為半日表現最佳國指股；中國太平（００９６６）漲３﹒２３％，報２５﹒６元

；中人保（０１３３９）走高１﹒２２％，報３﹒３３元；中再保（０１５０８）升

１﹒２３％，報１﹒６５元；財險（０２３２８）漲１﹒４７％，報８﹒９７元；太保

（０２６０１）揚２﹒６９％，報３２﹒４元。

滬深股市急升，中資券商股有追捧，其中廣發証券（０１７７６）料首季多賺至少七成，刺

激股價今日急漲，半日升３﹒７８％，報１１﹒５２元；華泰六八八六（０６８８６）亦彈

１﹒８３％，報１５﹒５８元；中國銀河（０６８８１）升２﹒６１％，報５﹒５元；海通證券

（０６８３７）升１﹒５５％，報１０﹒４６元；中信証券（０６０３０）升１﹒２２％，報

１８﹒２２元。

四大內銀股追落後，建行（００９３９）升１﹒０１％，報７元；中行（０３９８８）升０

﹒８１％，報３﹒７５元；農行（０１２８８）升０﹒５６％，報３﹒６２元；工行

（０１３９８）升０﹒６８％，報５﹒９１元。另外，招商銀行（０３９６８）升２﹒４９％，

報４１﹒２元，盤中見４１﹒７５元上市新高；郵儲行（０１６５８）升２﹒８６％，報

４﹒６８元。

Ａ股ＥＴＦ亦見上漲，南方Ａ５０（０２８２２）升１﹒３１％，報１５﹒４２元；

安碩Ａ５０（０２８２３）升１﹒４５％，報１５﹒３８元；華夏滬深三百（０３１８８）升

０﹒５３％，報４７﹒８元；安碩滬深三百（０２８４６）升２％，報３０﹒６５元。



＊中國十城限售令到期解禁，內房股全線漲，中海外冠藍籌＊



中國首批出台限售令的十個城市目前已經到期解禁，其中三隻藍籌內房股急漲，中海外

（００６８８）升２％，報３０﹒６元，為半日表現最佳藍籌，潤地（０１１０９）升

１﹒４５％，報３５元；碧桂園（０２００７）升１﹒２２％，報１３﹒３２元；

恆大（０３３３３）升１﹒３５％，報２６﹒２元；越地（００１２３）升３﹒１４％，報

１﹒９７元，最高見２元見六年高；萬科（０２２０２）升１﹒６４％，報３４﹒０５元。

兩隻藍籌醫藥股有沽壓，其中中生製藥（０１１７７）跌１﹒８８％，報７﹒８５元；石藥

（０１０９３）跌１﹒２６％，報１５﹒６８元。



＊５Ｇ股普遍上升，鐵塔中通服受追捧，聯通半日最差藍籌＊



三大中資電訊商走勢各異，中移動（００９４１）微彈０﹒１９，報７７﹒１５元；中電信

（００７２８）無升跌，報４﹒２２元；中聯通（００７６２）逆市跌２﹒０３％，報９﹒６５

元，為半日表現最差藍籌。

５Ｇ概念股方面，鐵塔（００７８８）再漲０﹒９６％，報２﹒１元；

中通服（００５５２）揚２﹒２３％，報６﹒８７元；南京熊貓電子（００５５３）再升

２﹒２６％，報３﹒６２元；長飛光纖光纜（０６８６９）升０﹒９４％，報２１﹒４元；

京信通信（０２３４２）逆市跌２﹒４４％，報２元。

電力股走勢各異，華能國電（００９０２）跌１﹒８４％，報４﹒８元，為半日表現最差國

指股；同系華電國際（０１０７１）亦跌１﹒６８％，報３﹒５２元；潤電（００８３６）跌０

﹒８６％，報１１﹒５４元；大唐發電（００９９１）升０﹒９３％，報２﹒１８元；

中國電力（０２３８０）升１﹒４７％，報２﹒０７元。



＊何啟俊：內銀估值吸引，現價吸納作中長線部署＊



鴻鵬資本證券高級分析員何啟俊向《經濟通通訊社》表示，港股早盤急漲，主要是美國大型

金融機構季績亮麗，加上中國公布外貿數據、新增人民幣貸款以及社會融資規模增長均勝市場預

期。何續言，港股本周走勢仍視乎外圍大型企業業績公布，以及本周三（１７日）公布的中國首

季ＧＤＰ數據。何又建議，投資者應留意中美貿易戰發展的進展，若美方再加大向歐盟加徵關稅

，勢令市場憂慮全球經濟增長速度，拖累投資氣氛。短期而言，港股上行阻力位為去年６月份下

跌裂口頂部（約３０５００點），１０天線２９９４０點則見支持。

由於新增人民幣貸款，及社會融資規模理想，內銀股近日普漲，其中招行更創上市新高。何

分析，今年內銀的走勢明顯跑輸大市，四大行之中，建行、工行，及中行的累積升幅均少於一成

。雖然中央今年貨幣政策方向偏向寬鬆，或有助貸款增長，惟中央於「兩會」上，要求國有大型

商業銀行加大向中小企業加強放貸，市場憂慮此舉將對內銀資產質素構成壓力。目前，四大行的

預測２０１９年市帳率介乎０﹒６至０﹒８倍之間，估值不高，投資者可以現價收集作中長線部

署。（ｍｗ、ｓｃ）

