【北水炒Ｄ乜】北水流入１５億，買平保騰訊中行沽建行工行融創

《經濟通通訊社１５日專訊》美股上周五全線造好，更逼近紀錄新高，帶動港股周一高開

２１０點兼重上三萬關，指數最多升３７０點，高見３０２８０點，創約１０個月新高，惟其後

Ａ股升幅收窄，加上重磅股港交所（００３８８）、騰訊（００７００）及中移動

（００９４１）受壓，港股午後由升轉跌，全日收市跌９９點或０﹒３３％，報２９８１０點，

為全日最低位，三萬關得而復失兼跌穿１０天線（２９９０２點）。

北水周一流入１４﹒８７億元人民幣，北水淨買入最多的個股依次是中國平安

（０２３１８）、騰訊（００７００）及中國銀行（０３９８８）；淨賣出最多的個股依次是建

設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）及融創中國（０１９１８）。

主板成交１０９９﹒９７億元，較上周五減少２２﹒６％，港股通成交１４３﹒６６億元，

佔總成交１３﹒０６％。



＊平保太保等多隻內險股受追捧＊



上月信貸融資數據表現有驚喜，多隻內險股受追捧，其中，大摩更預測平保有能力維持

２０％的增長及回報，予「增持」評級，並將其Ｈ股目標價上調１６％至１１３元。平保周一獲

３億元北水淨買入，但股價微跌０﹒０５％，另外亦有１﹒５億元北水買入中國太保

（０２６０１）、１﹒３８億元買入新華保險（０１３３６），惟中國人壽（０２６２８）有

３０３６萬元北水流出。

騰訊獲花旗唱好兼上調目標價至４５３元，盤中曾漲近１﹒２％見３９８﹒４元，但收市倒

跌１﹒４％，全日獲１﹒９２億元北水買入，而中行股價下跌０﹒２７％，有１﹒５億元北水流

入該股。

多隻內銀股遭北水沽出，建行有２﹒４４億元流出，股價下跌０﹒２９％，工行亦有

１﹒４５億元流出，股價跌０﹒３４％。融創（０１９１８）一度急漲６﹒４％，創４５﹒７元

歷史新高，收市升幅收窄至１﹒２８％，北水趁機出貨，約７７００萬元北水撤離該股。

（ｓｋ）

