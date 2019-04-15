【招標售樓】銷監局：標售成交，成交紀錄冊須列明支付細節

針對發展商濫用招標賣樓，一手住宅銷售監管局上周五（１２日）發出「給業界的提醒」和

常見問答，要求發展商在一手住宅發展項目的成交紀錄冊內，列出條款辦法的詳情，令招標發售

的透明度，與以價單形式公開發售的一手樓看齊。《香港經濟日報》

