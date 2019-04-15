針對發展商濫用招標賣樓，一手住宅銷售監管局上周五（１２日）發出「給業界的提醒」和
常見問答，要求發展商在一手住宅發展項目的成交紀錄冊內，列出條款辦法的詳情，令招標發售
的透明度，與以價單形式公開發售的一手樓看齊。《香港經濟日報》
15/04/2019 08:33
【招標售樓】銷監局：標售成交，成交紀錄冊須列明支付細節
針對發展商濫用招標賣樓，一手住宅銷售監管局上周五（１２日）發出「給業界的提醒」和
常見問答，要求發展商在一手住宅發展項目的成交紀錄冊內，列出條款辦法的詳情，令招標發售
的透明度，與以價單形式公開發售的一手樓看齊。《香港經濟日報》
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