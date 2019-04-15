【大灣區】騰訊（０７００）盼引入解決方案，紓港人衣食住行痛點

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基金，年利率普遍達３厘或以上。騰訊支付平台部高級產品總監孫雯表示，相對於理財服務，香

港用戶痛點更多可能集中在衣食住行等生活不同方面，希望在港引入更多智慧解決方案，如無人

酒店、無人醫院等。《香港經濟日報》

