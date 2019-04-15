立法會上周六（１３日）就討論「明日大嶼」中部水域人工島計劃舉行公聽會，有多個團體
出席。發展局局長黃偉綸重申，「明日大嶼」不但能解決住屋需求；同時有助紓緩新界西北的交
通情況。
現時的房屋問題，重申香港尚有大量土地未被規劃或未發展，加上丁權案釋放逾９００公頃
土地，沒必要填海。他又指，當局會以多管齊下方法處理土地問題，不是處理了填海就不處理新
界棕地。他直指，有人認為棕地可解決一切問題，是低估棕地的發展難度，及高估開發棕地可創
造的房屋供應。《香港經濟日報》
15/04/2019 08:47
【明日大嶼】黃偉綸：計劃有助紓新界西北交通
立法會上周六（１３日）就討論「明日大嶼」中部水域人工島計劃舉行公聽會，有多個團體
出席。發展局局長黃偉綸重申，「明日大嶼」不但能解決住屋需求；同時有助紓緩新界西北的交
通情況。
現時的房屋問題，重申香港尚有大量土地未被規劃或未發展，加上丁權案釋放逾９００公頃
土地，沒必要填海。他又指，當局會以多管齊下方法處理土地問題，不是處理了填海就不處理新
界棕地。他直指，有人認為棕地可解決一切問題，是低估棕地的發展難度，及高估開發棕地可創
造的房屋供應。《香港經濟日報》
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