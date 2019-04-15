【本港樓市】十大屋苑周末成交按周升三成，連續９周錄雙位數成交

《經濟通通訊社１５日專訊》由於周末乏大型全新盤，購買力流向二手，帶動剛過去的周末

（４月１３日至４月１４日）十大屋苑成交按周大升三成，並已連續９個周末錄得雙位數成交。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，隨著停止加息及貿易戰緩和等利好因素，多個大型新盤部

署第二季推售，預期將刺激整體樓市氣氛高漲，二手樓價亦將持續上升，及挑戰去年高位。



＊買家主力尋找６００萬元以下單位＊



中原地產十大屋苑周末合共錄得２０宗成交，按周增加約３３﹒３％，已連續９個周末錄得

雙位數成交，屬５周新高；嘉湖山莊最旺，錄得７宗成交，次多為沙田第一城錄６宗成交，美孚

新村錄４宗。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，由於一手市場欠焦點，新盤貨尾選擇亦開

始減少，不少買家回流二手市場，主力尋找６００萬元以下的單位，因可透過按保計劃承造八成

高成數按揭，由於見樓價持續上揚，買家紛紛加快入市步伐，積極於周末四出睇樓比較，遇上心

儀單位亦快速入市，整體二手交投氣氛暢旺。



＊美聯數字創４７周新高＊



據美聯物業分行統計，剛過去的周末１０大藍籌屋苑合共錄得約１７宗買賣成交，較上周末

錄得的１３宗上升約３０﹒８％，創出自２０１８年５月１９至２０日周末後，４７周新高，並

且是自２月中以來連續９個周末錄得雙位數水平。至於按１５大屋苑計算，本周末兩天則錄得約

２０宗買賣成交，亦較上周末增加１７﹒６％。

布少明表示，樓市升勢延續，物業需求殷切，儘管剛過去的周末天氣不穩，但仍無阻買家入

市動力，加上周末缺乏大型全新盤推售，不少購買力流向二手屋苑，指標屋苑成交量錄得升幅。

不過，綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在剛過去的周末日十大指標屋苑共錄１６宗二手買賣

個案，較對上周末的１７宗微跌１宗或６％，反映交投動力暫見觸頂回氣。利嘉閣地產總裁廖偉

強表示，樓價仍然穩步上升，令部分買家的入市速度開始放慢，窒礙交投表現，惟整體樓市表現

仍佳。（ｃｌ）

