【新股上市】和黃中國醫藥科技申請上市，長和持股或降至五成以下

《經濟通通訊社１５日專訊》長和（００００１）旗下和黃中國醫藥科技申請主板上市。外

電報道，長和持股量或會由現時的６０﹒２％下降至５０％以下，以此增加和黃中國醫藥科技股

份的流動性，並使後者今後不再是一家合併報表子公司。

根據和黃中國醫藥科技周一向港交所提交的上市申請文件，該公司是一間位中國、處於商業

化階段的創新型生物製藥公司，旨在成為發現、開發及商業化治療癌症及自身免疫疾病靶向治療

及免疫療法的全球領導者。公司研發創新平台由超過４２０名科學家和員工的團隊組成。公司目

前正與全球合作夥伴阿斯利康合作。

全球發售所得款項淨額，擬用作推進其沃利替尼、呋喹替尼及索凡替尼的最後階段臨床項目

的註冊試驗及可能提交新藥申請、推進臨床項目進入全球及中國的註冊研究及支持進一步的概念

驗證研究等。

公司股份現於納斯達克及倫敦證券交易所ＡＩＭ進行主要上市。公司於２０１６、２０１７

及２０１８年１２月３１日止年度，合併收入分別為２﹒１６１億美元、２﹒４１２億美元及２

﹒１４１億美元。２０１７年度公司應佔淨收益約１１７０萬美元，而２０１７及２０１８年度

的應佔淨虧損分別為２６７０萬美元及７４８０萬美元。（ｃｌ）

