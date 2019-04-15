【大灣區】３月中原大灣區指數升幅擴至２﹒１％報１０７﹒６７

《經濟通通訊社１５日專訊》３月份中原大灣區指數報１０７﹒６７，按月升２﹒１％，升

幅明顯擴大。１２個指數中，３月份只有３個城市指數錄得跌幅，分別是澳門、江門及佛山，跌

幅由０﹒２１％至４﹒１２％不等，其餘８個城市指數皆錄得升幅，上升幅度由０﹒７８％至４

﹒１１％，其中大灣區香港指數單月錄得３﹒５４％的升幅，帶動整個大灣指數按月上升

２﹒１％，齊創過去８個月最大升幅。



＊４月份料大灣區樓市續旺＊



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受中美貿易戰緩和，以及傳統農曆新年後

回暖，大灣區整體樓市都呈現「價量齊升」。香港受惠於聯繫匯率，港元與美元掛勾，美國於３

月份公布今年內不加息，令香港繼續享受低息環境，購買力一觸即發，３月份香港一手市場物業

成交創出兩年半新高，中原城市領先指數升幅擴大，料今年６月份可提早返回去年８月的樓價高

位。陳永傑相信，亞洲地區，尤其大灣區物業，將繼續是全球資金的避險工具，預料４月份大灣

區物業市場將延續三月份旺勢。

「中原大灣區指數」以廣東省９個城市及兩個特區（廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山

、江門、惠州和肇慶、以及香港和澳門特別行政區）一手及二手住宅的交易價格為核心數據，以

各城市的年度ＧＤＰ為權重而構建。（ｃｌ）

