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即市新聞

15/04/2019 16:05

【大灣區】３月中原大灣區指數升幅擴至２﹒１％報１０７﹒６７

　　《經濟通通訊社１５日專訊》３月份中原大灣區指數報１０７﹒６７，按月升２﹒１％，升
幅明顯擴大。１２個指數中，３月份只有３個城市指數錄得跌幅，分別是澳門、江門及佛山，跌
幅由０﹒２１％至４﹒１２％不等，其餘８個城市指數皆錄得升幅，上升幅度由０﹒７８％至４
﹒１１％，其中大灣區香港指數單月錄得３﹒５４％的升幅，帶動整個大灣指數按月上升
２﹒１％，齊創過去８個月最大升幅。

＊４月份料大灣區樓市續旺＊

　　中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受中美貿易戰緩和，以及傳統農曆新年後
回暖，大灣區整體樓市都呈現「價量齊升」。香港受惠於聯繫匯率，港元與美元掛勾，美國於３
月份公布今年內不加息，令香港繼續享受低息環境，購買力一觸即發，３月份香港一手市場物業
成交創出兩年半新高，中原城市領先指數升幅擴大，料今年６月份可提早返回去年８月的樓價高
位。陳永傑相信，亞洲地區，尤其大灣區物業，將繼續是全球資金的避險工具，預料４月份大灣
區物業市場將延續三月份旺勢。
　　「中原大灣區指數」以廣東省９個城市及兩個特區（廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山
、江門、惠州和肇慶、以及香港和澳門特別行政區）一手及二手住宅的交易價格為核心數據，以
各城市的年度ＧＤＰ為權重而構建。（ｃｌ）

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