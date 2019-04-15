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15/04/2019 17:16

【本港樓市】地政總署：首季補地價收入按季減半至８０﹒６億元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》地政總署今日公布，今年首季補地價收入總額約為８０﹒５９
億元，較去年第四季的１６８億元紀錄新高回落約５２％。
　　在今年１－３月季度內在土地註冊處共註冊了９宗契約修訂及２宗換地個案，其中３宗為不
涉及補地價金額的技術性契約修訂。
　　上述１１宗土地交易中，８宗位於港島、２宗位於九龍及１宗位於新界，有關數字並不包括
小型屋宇個案。
　　該季度內有兩個地段以私人協約方式批出，其中一幅位於深水埗，批予市區重建局作住宅發
展用途；另一幅位於大埔，批作發展創新斗室。（ｃｌ）

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