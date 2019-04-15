【本港樓市】地政總署：首季補地價收入按季減半至８０﹒６億元

《經濟通通訊社１５日專訊》地政總署今日公布，今年首季補地價收入總額約為８０﹒５９

億元，較去年第四季的１６８億元紀錄新高回落約５２％。

在今年１－３月季度內在土地註冊處共註冊了９宗契約修訂及２宗換地個案，其中３宗為不

涉及補地價金額的技術性契約修訂。

上述１１宗土地交易中，８宗位於港島、２宗位於九龍及１宗位於新界，有關數字並不包括

小型屋宇個案。

該季度內有兩個地段以私人協約方式批出，其中一幅位於深水埗，批予市區重建局作住宅發

展用途；另一幅位於大埔，批作發展創新斗室。（ｃｌ）

