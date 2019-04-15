《經濟通通訊社１５日專訊》本地免費報章《都市日報》獲日本集團入股不多於２５％，料
今年６月底前完成進行交易完成審查及年計審查，惟並無詳細披露新買家的背景及名稱。
《都市日報》執行主席李永康今日向員工發信指，從今年７月１日起，都市新聞多媒體主席
、主要股東蕭作利獲雙方推許，將會再度出任集團主席及董事職位，新股東則委派一人出任集團
副主席。
《都市日報》近年曾歷多次股權易手，商人黃浩於２０１３年入股後，２０１７年以４億元
出售資產予本地證券公司，買家乃資深傳媒人蕭作利。（ｊｏ）
15/04/2019 17:42
本地免費報章《都市日報》獲日本財團入股不多於２５％
《經濟通通訊社１５日專訊》本地免費報章《都市日報》獲日本集團入股不多於２５％，料
今年６月底前完成進行交易完成審查及年計審查，惟並無詳細披露新買家的背景及名稱。
《都市日報》執行主席李永康今日向員工發信指，從今年７月１日起，都市新聞多媒體主席
、主要股東蕭作利獲雙方推許，將會再度出任集團主席及董事職位，新股東則委派一人出任集團
副主席。
《都市日報》近年曾歷多次股權易手，商人黃浩於２０１３年入股後，２０１７年以４億元
出售資產予本地證券公司，買家乃資深傳媒人蕭作利。（ｊｏ）
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