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即市新聞

15/04/2019 18:47

《再戰明天》ＯＥＣＤ公布中國經濟調查報告，美公布房屋市場指數

　　《經濟通通訊社１５日專訊》明日，經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）公布對中國經濟的調
查報告，美國公布４月ＮＡＨＢ房屋市場指數。

＊澳洲央行公布４月貨幣政策會議記錄＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明早９：３０ａｍ，澳洲央行發布４月貨幣政策會議記錄
。８：００ａｍ，波士頓聯邦儲備銀行總裁羅森格倫出席戴維森大學組織的活動。
　　明日，經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）發布經濟調查報告：中國篇。

＊美國公布４月ＮＡＨＢ房屋市場指數＊

　　在數據方面，明午（１６日）４：３０ｐｍ，英國公布２月國際勞工組織失業率（過去三個
月），料維持於３﹒９％。５：００ｐｍ，德國公布４月歐洲經濟研究中心景氣判斷指數，料由
下滑３﹒６升上０﹒５。４月歐洲經濟研究中心現況指數公布料由１１﹒１降至８﹒５。
　　８：３０ｐｍ，加拿大公布２月製造業銷售月率，料由１％下滑至負０﹒１％。
９：１５ｐｍ，美國公布３月工業生產，月率料由持平升上０﹒２％；產能利用率料由
７９﹒１％升上７９﹒２％。１０：００ｐｍ，美國公布４月ＮＡＨＢ房屋市場指數，料由６２
升上６３。

＊長陳茂波出席互聯網經濟峰會＊

　　在本港，明日，財政司司長陳茂波出席互聯網經濟峰會２０１９。珠江鋼管（０１９３８）
開股東特別大。煜新控股（０１０４８）派業績。（ｈｏ）

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