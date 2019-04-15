《再戰明天》ＯＥＣＤ公布中國經濟調查報告，美公布房屋市場指數

《經濟通通訊社１５日專訊》明日，經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）公布對中國經濟的調

查報告，美國公布４月ＮＡＨＢ房屋市場指數。



＊澳洲央行公布４月貨幣政策會議記錄＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早９：３０ａｍ，澳洲央行發布４月貨幣政策會議記錄

。８：００ａｍ，波士頓聯邦儲備銀行總裁羅森格倫出席戴維森大學組織的活動。

明日，經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）發布經濟調查報告：中國篇。



＊美國公布４月ＮＡＨＢ房屋市場指數＊



在數據方面，明午（１６日）４：３０ｐｍ，英國公布２月國際勞工組織失業率（過去三個

月），料維持於３﹒９％。５：００ｐｍ，德國公布４月歐洲經濟研究中心景氣判斷指數，料由

下滑３﹒６升上０﹒５。４月歐洲經濟研究中心現況指數公布料由１１﹒１降至８﹒５。

８：３０ｐｍ，加拿大公布２月製造業銷售月率，料由１％下滑至負０﹒１％。

９：１５ｐｍ，美國公布３月工業生產，月率料由持平升上０﹒２％；產能利用率料由

７９﹒１％升上７９﹒２％。１０：００ｐｍ，美國公布４月ＮＡＨＢ房屋市場指數，料由６２

升上６３。



＊長陳茂波出席互聯網經濟峰會＊



在本港，明日，財政司司長陳茂波出席互聯網經濟峰會２０１９。珠江鋼管（０１９３８）

開股東特別大。煜新控股（０１０４８）派業績。（ｈｏ）

