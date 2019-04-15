《經濟通通訊社１５日專訊》長和（００００１）持有的和黃中國醫藥科技計劃在港上市，
目標於第三季度完成，已向港交所（００３８８）遞交上市申請，據外電引述消息指，集團計劃
集資５億美元（約３９億港元）。不過，上市事項仍在審議中，集資規模可能有所調整。美銀和
高盛是此次上市計劃的聯席保薦人。
此前有報道指，長和擬將和黃中國醫藥科技的持股比例由６０﹒２％降至５０％以下，以增
加和黃中國醫藥科技股份的流動性。（ｃｈ）
15/04/2019 18:30
【新股上市】傳長和持有之和黃中國醫藥科技擬在港集資５億美元
《經濟通通訊社１５日專訊》長和（００００１）持有的和黃中國醫藥科技計劃在港上市，
目標於第三季度完成，已向港交所（００３８８）遞交上市申請，據外電引述消息指，集團計劃
集資５億美元（約３９億港元）。不過，上市事項仍在審議中，集資規模可能有所調整。美銀和
高盛是此次上市計劃的聯席保薦人。
此前有報道指，長和擬將和黃中國醫藥科技的持股比例由６０﹒２％降至５０％以下，以增
加和黃中國醫藥科技股份的流動性。（ｃｈ）
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