【新股上市】傳長和持有之和黃中國醫藥科技擬在港集資５億美元

《經濟通通訊社１５日專訊》長和（００００１）持有的和黃中國醫藥科技計劃在港上市，

目標於第三季度完成，已向港交所（００３８８）遞交上市申請，據外電引述消息指，集團計劃

集資５億美元（約３９億港元）。不過，上市事項仍在審議中，集資規模可能有所調整。美銀和

高盛是此次上市計劃的聯席保薦人。

此前有報道指，長和擬將和黃中國醫藥科技的持股比例由６０﹒２％降至５０％以下，以增

加和黃中國醫藥科技股份的流動性。（ｃｈ）

