《經濟通通訊社１５日專訊》中國投融資集團（０１２２６）發盈警，預期集團截至今年３
月底止年度的淨虧損將按年大幅減少，主要是由於該年度上市投資之虧損比上一年度減少所致。
（ｋｉ）
15/04/2019 18:00
【企業盈警】中國投融資（１２２６）料全年淨虧損將按年大幅減少
《經濟通通訊社１５日專訊》中國投融資集團（０１２２６）發盈警，預期集團截至今年３
月底止年度的淨虧損將按年大幅減少，主要是由於該年度上市投資之虧損比上一年度減少所致。
（ｋｉ）
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