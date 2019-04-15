《經濟通通訊社１５日專訊》亞洲水泥（００７４３）發盈喜，預期截至今年３月底止三個
月的應佔利潤，將按年增加７０％至９０％，主要由於集團產品平均售價有所上升。（ｓｋ）
15/04/2019 17:24
【企業盈喜】亞洲水泥料首季利潤按年增加７０％至９０％
《經濟通通訊社１５日專訊》亞洲水泥（００７４３）發盈喜，預期截至今年３月底止三個
月的應佔利潤，將按年增加７０％至９０％，主要由於集團產品平均售價有所上升。（ｓｋ）
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