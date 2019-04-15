《小傳日記》孖屐未摸透，三萬關遊走；內險獨力撐，手機股慘淡！

《小傳日記》上個禮拜神州經濟數據做好，帶動今日（１５日）魚缸高開２１０點，並且發

力爬上三萬關之上，盤中又再創十個月新高見３０２８０點。正當大家喜喜洋洋之際，食個午飯

返嚟，個「孖屐」立即縮一縮水，其中Ａ場股份高開低走，上証三千二關得而復失，拖累恆指打

返落三萬關樓下，失守十天線（２９９０２點），最終以全日最低位２９８１０點收市，跌９９

點，跌幅近半個巴仙，成交額１０９９﹒９７億銀升２２﹒６巴仙；國貨收報１１６３１點，跌

２７點。

Ａ場方面今日都高開低走，上證收報３１７７點，跌１０點，跌幅近半個個巴仙；深證收報

１００５３點，跌７８點，幅度有近１個巴仙。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）表現輕微造好，收漲兩亳子，報６７﹒１銀。生發發

（００３８８）表現牛皮，收跌近１巴仙，報２７４﹒４銀。ＱＱ（００７００）股價回吐，收

跌逾１巴仙，報３８８﹒２銀。中移動（００９４１）微跌逾半個巴仙，報７６﹒５５銀。

ＡＩＡ（０１２９９）走高近１％，收報８０銀。



＊人仔價回落內房好寂寞，野村又吹奏內險未升夠＊



今日在岸人仔曾經升至６﹒７０４水平，內房曾一度隨匯市一齊飛高高，奈何人仔午後「轉

燈」，內房佬個別回吐。中海外（００６８８）收跌一格，報２９﹒９５銀。潤地

（０１１０９）跌近半個巴仙，收報３４﹒３５銀。碧桂園（０２００７）升逾半個巴仙，收報

１３﹒２４銀。「四條三」恆大（０３３３３）及雅居樂（０３３８３）各跌一格，收報

２５﹒８銀及報１２﹒９銀。

野村上個禮拜對內險股吹奏，該行建議收集高毛利率的中資險商，多隻內險立即炒高，國壽

（０２６２８）漲近１巴仙，報２１﹒２銀。太平（００９６６）飛起逾２巴仙，收２５﹒３５

銀。新華保險（０１３３６）抽高逾３巴仙，報４４﹒７５銀。平保（０２３２８）升１巴仙，

報８﹒９３銀。太保（０２６０１）踢高逾１巴仙，收報３１﹒９５銀。



＊先升後轉跌車股氣勢泄，價升不敵市瑞聲最失意＊



幾隻砵砵車上周五（１２日）急跌之後，今朝本身都有唔錯嘅反彈，不過去到下晝唔知係咪

因為魚缸都開始腳軟軟，最終都要開返「倒後車」啊，其中長汽（０２３３３）同北汽

（０１９５８）齊齊唔見近１巴仙，分別報６﹒５８銀同６﹒１３銀；東風（００４８９）跌逾

１巴仙，報８﹒２９元；藍籌吉利（００１７５）都唔見兩格，收報１６﹒９４銀；華晨

（０１１１４）全日升近半巴仙，報８﹒６４銀。

兩隻手機設備「孖寶」今日表現麻麻，不過其實瑞聲（０２０１８）喺建銀國際唱好，大升

佢「他屐」近三成到６２銀之下，今日最多都升過３巴仙，但始終敵唔過魚缸轉跌，最終埋單無

升跌，報５２﹒６銀；而街坊舜宇（０２３８２）更慘，全日捱沽，唔見近３巴仙，收報

１００﹒９銀，係表現最差藍戰士，其他手機設備佬方面，丘鈦（０１４７８）就升１巴仙，報

８﹒５３銀；下晝有傳老細郭台銘辭任鴻海董事長，但原來係流料一單，富智康（０２０３８）

全日仍升逾３巴仙，報０﹒９６銀。



＊「孖屐」悶悶地濠賭炒得起，牛熊軍相會券商股吐回＊



缸友見個「孖屐」悶悶地，所以都將資金轉炒即將到來嘅五一黃金周概念，其中濠賭午後又

借勢起飛，銀娛（０００２７）及澳博（００８８０）均升逾半巴仙，報５８﹒５５銀及

９﹒５１銀。金沙中國（０１９２８）漲近２巴仙，報４３﹒３銀。永利馬交（０１１２８）隨

市挫近半個巴仙，報２１﹒１銀。美高梅（０２２８２）微升近半個巴仙，報１６﹒７４銀。

內地Ａ場今日本應係券商股造好日，但奈何午後下挫，牛熊相會下，部分中資券商股都現回

吐。中洲證券（０１３７５）插逾２％，收報２﹒２２銀。海通證券（０６８３７）跌一格報，

報１０﹒２８銀。中金（０３９０８）漲近３巴仙，報１７﹒８８銀。華泰六八八六

（０６８８６）及中國銀河（０６８８１）都飛起近１巴仙，分別報１５﹒４４銀及５﹒４７銀

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