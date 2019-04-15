Ａ股波動，港股倒跌９９點報２９８１０穿十天線，三萬關得而復失

《經濟通通訊社１５日專訊》隨著美股踏入首季業績期，摩通上周五（１２日）公布的季績

勝市場預期，加上中國３月出口反彈，緩解對全球經濟增長的擔憂，帶動美股全線造好，更逼近

紀錄新高。港股今早跟隨外圍高開２１０點兼重上三萬關，報３０１１９點，未幾升幅一度最多

擴至３７０點，高見３０２８０點，創約１０個月高。

即使內銀股因上月新增貸款數據勝市場預期而全線造好，惟Ａ股升幅仍不斷收窄，加上重磅

股港交所（００３８８）、騰訊（００７００）及中移動（００９４１）受壓，港股午後由升轉

跌，最終全日收跌９９點或０﹒３３％，報２９８１０點，為全日最低位，三萬關得而復失兼跌

穿１０天線（２９９０２點）。主板成交１０９９﹒９７億元，較上周五減少２２﹒６％。

國指以全日最高位收市，報１１６３１點，軟０﹒２４％或２７點。

上月新增信貸社融數據造好，助力滬深股市今早大幅高開，滬綜指更曾升２％，但盤中兩市

愈升愈頹，尾盤更在券商拖累下倒跌，滬綜指全日軟０﹒３４％或１０點，報３１７７點，攻關

三千二終告一場空；深成指倒跌０﹒７８％或７８點，報１００５３點。



＊內銀個別發展招行破頂，匯控創８個月高＊



中國人民銀行公布，３月份人民幣貸款增加１﹒６９萬億元，好過市場預期的１﹒２萬億元

人民幣，同比多增５７７７億元人民幣。受該消息帶動，內銀股大致造好，招行（０３９６８）

升０﹒５％，報４０﹒４元，盤中高見４１﹒７５元兼破頂。郵儲行（０１６５８）漲

１﹒７６％，報４﹒６３元。建行（００９３９）軟０﹒２９％，報６﹒９１元。工行

（０１３９８）跌０﹒３４％，報５﹒８５元。中行（０３９８８）軟０﹒２７％，報３﹒７１

元。農行（０１２８８）走高０﹒２８％，報３﹒６１元。

內險股則全線上揚，新華保險（０１３３６）急升３﹒４７％，報４４﹒７５元，為表現最

佳國指股，盤中高見４６﹒４元，創逾一年新高。太平（００９６６）升２﹒２２％，報

２５﹒３５元。平保（０２３１８）軟０﹒０５％，報９２﹒６元。國壽（０２６２８）揚

０﹒７１％，報２１﹒２元。人保（０１３３９）無升跌，報３﹒２９元。

重磅股方面，匯控（００００５）全日升０﹒３％，報６７﹒１元，盤中高見６７﹒８元，

創近８個月高。港交所跌０﹒８％，報２７４﹒４元。騰訊挫１﹒４２％，報３８８﹒２元。

中移動跌０﹒５８％，報７６﹒６５元。友邦（０１２９９）升０﹒８８％，報８０元。



＊鐵塔後日放榜日內升１％，融創逆市破頂＊



手機設備股個別發展，舜宇（０２３８２）走低２﹒７％，報１００﹒９元，為表現最差藍

籌，暫三連跌累挫逾６％。瑞聲（０２０１８）無升跌，報５２﹒６元。富智康（０２０３８）

逆市升３﹒２３％，報０﹒９６元。信利（００７３２）跌２﹒２２％，報１﹒３２元。比亞迪

電子（００２８５）軟０﹒１７％，報１１﹒８元。

５Ｇ概念股逆市有追捧，南京熊貓電子（００５５３）升１﹒９８％，報３﹒６１元。中國

鐵塔（００７８８）本周三（１７日）放榜，全日揚０﹒９６％，報２﹒１元。中通服務

（００５５２）走高０﹒８９％，報６﹒７８元。昂納科技（００８７７）升３﹒１２％，報４

﹒３元。中聯通（００７６２）下周二（２３日）公布季績，績前跌１﹒６２％，報９﹒６９元

。中興通訊（００７６３）走低１﹒２３％，報２４﹒１５元。

濠賭股大致造好，金沙（０１９２８）升１﹒８８％，報４３﹒３元，為表現最好藍籌。銀

娛（０００２７）窄幅漲０﹒６％，報５８﹒５５元。美高梅（０２２８２）揚０﹒３６％，報

１６﹒７４元。永利（０１１２８）軟０﹒４７％，報２１﹒１元。

內房股則個別發展，融創（０１９１８）逆市升１﹒２８％，報４３﹒５５元，盤中高見

４５﹒７５元，創上市新高。世房（００８１３）漲０﹒７８％，報２６元。碧桂園

（０２００７）揚０﹒６１％，報１３﹒２４元。萬科（０２２０２）窄幅升０﹒１５％，報

３３﹒５５元。潤地（０１１０９）軟０﹒４３％，報３４﹒３５元。中海外（００６８８）走

低０﹒１７％，報２９﹒９５元。（ｔｔ）

