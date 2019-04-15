《經濟通通訊社１５日專訊》立法會成立法案委員會，審議移交逃犯新安排的修例建議，截
至今日上午１１時許，已有６０名議員報名加入委員會。
民主派會議召集人毛孟靜批評，法案委員會報名期只得３日，太倉促，已向秘書處作投訴。
內務委員會主席李慧琼認為毛孟靜的投訴並不公道。她回應時強調一切都按程序行事，根據守則
，提出成立法案委員會的最資深議員，將負責召開法案委員會，當日即席報名的議員中，經民聯
石禮謙最資深，因此由他決定報名的期限。（ｆｗ）
15/04/2019 16:38
【移交逃犯】泛民批法案委員會報名期倉促；李慧琼：一切按程序
《經濟通通訊社１５日專訊》立法會成立法案委員會，審議移交逃犯新安排的修例建議，截
至今日上午１１時許，已有６０名議員報名加入委員會。
民主派會議召集人毛孟靜批評，法案委員會報名期只得３日，太倉促，已向秘書處作投訴。
內務委員會主席李慧琼認為毛孟靜的投訴並不公道。她回應時強調一切都按程序行事，根據守則
，提出成立法案委員會的最資深議員，將負責召開法案委員會，當日即席報名的議員中，經民聯
石禮謙最資深，因此由他決定報名的期限。（ｆｗ）
|剖析天下15/04/2019
【變之日本】安倍誓言明年完成修憲 德仁料承繼明仁冷眼旁觀
|剖析天下15/04/2019
【變之日本】令和新紀年將啟 QE、修憲、貿談盡在變幻時
|生財有道15/04/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：站穩30300成關鍵
|FOCUS15/04/2019
【FOCUS】央媽再顯「放水」功力 A股慢牛應未見頂
|興證快訊15/04/2019
恆指破三萬
|國際動態15/04/2019
全球最大飛機 可當發射台發射衛星
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰