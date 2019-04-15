【移交逃犯】泛民批法案委員會報名期倉促；李慧琼：一切按程序

《經濟通通訊社１５日專訊》立法會成立法案委員會，審議移交逃犯新安排的修例建議，截

至今日上午１１時許，已有６０名議員報名加入委員會。

民主派會議召集人毛孟靜批評，法案委員會報名期只得３日，太倉促，已向秘書處作投訴。

內務委員會主席李慧琼認為毛孟靜的投訴並不公道。她回應時強調一切都按程序行事，根據守則

，提出成立法案委員會的最資深議員，將負責召開法案委員會，當日即席報名的議員中，經民聯

石禮謙最資深，因此由他決定報名的期限。（ｆｗ）

