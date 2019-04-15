【沙中醜聞】路政署：紅磡站擴建工程月台層板再有４支鋼筋不達標

《經濟通通訊社１５日專訊》路政署公布有關沙中線紅磡站擴建工程部分全面評估策略第二

階段開鑿混凝土檢測的最新檢測結果，新一輪檢測的１８支中，有４支位於東西走廊Ｂ區、及南

北走廊Ｃ２、Ｃ３區月台層板的鋼筋不達標，鋼筋扭入螺絲帽的長度介乎３５﹒５至３６﹒２毫

米，略低於３７毫米的下限。（ｆｗ）

