《經濟通通訊社１５日專訊》路政署公布有關沙中線紅磡站擴建工程部分全面評估策略第二
階段開鑿混凝土檢測的最新檢測結果，新一輪檢測的１８支中，有４支位於東西走廊Ｂ區、及南
北走廊Ｃ２、Ｃ３區月台層板的鋼筋不達標，鋼筋扭入螺絲帽的長度介乎３５﹒５至３６﹒２毫
米，略低於３７毫米的下限。（ｆｗ）
15/04/2019 18:37
【沙中醜聞】路政署：紅磡站擴建工程月台層板再有４支鋼筋不達標
《經濟通通訊社１５日專訊》路政署公布有關沙中線紅磡站擴建工程部分全面評估策略第二
階段開鑿混凝土檢測的最新檢測結果，新一輪檢測的１８支中，有４支位於東西走廊Ｂ區、及南
北走廊Ｃ２、Ｃ３區月台層板的鋼筋不達標，鋼筋扭入螺絲帽的長度介乎３５﹒５至３６﹒２毫
米，略低於３７毫米的下限。（ｆｗ）
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