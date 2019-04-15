《鍾之日記》市況捉不透，Ａ場過山車

《鍾之日記》４月１５日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



內地上月信貸融資數據表現亮眼，３月出口增長亦大超預期，人行副行長陳雨露周末在美國

出席會議時直指，中國股市正顯示出觸底和復甦跡象。

滬深股市今早受激勵，大幅高開，滬綜指一舉收復三千二，盤中升幅一度擴大至超過２％，

高見３２５３﹒９８點，不過指數衝高回落，升幅愈見收窄，尾盤更在券商拖累下倒跌，滬綜指

全日軟０﹒３４％，報３１７７﹒７９點，攻關三千二終告一場空，今日指數振幅達２﹒４％如

過山車。兩市全日成交７７５８億元人民幣，較上日（１２日）多出１８﹒１％。

Ａ場突轉勢，或許與ＭＳＣＩ全中國指數向中國全股票指數的轉換的時間由６月１日推遲至

１１月２６日有關。ＭＳＣＩ解釋，因為兩個產品在投資定位上有些重疊性，在徵求市場參與方

的意見後，認為需要給實施轉換提供額外時間。雖然分析大都認為，這一推遲決定是純技術問題

，對追蹤ＭＳＣＩ指數的資金流入沒影響，但對市場信心仍有一點干擾。



＊恆指三萬關得而復失＊



香江魚缸今早跟隨外圍高開２１０點兼重上三萬關，報３０１１９點，未幾升幅一度最多擴

至３７０點，高見３０２８０點，創約１０個月高，惟受Ａ股升幅不斷收窄影響，加上重磅股港

交所（００３８８）、騰訊（００７００）及中移動（００９４１）受壓，港股午後由升轉跌，

最終全日收跌９９點或０﹒３３％，報２９８１０點，為全日最低位，三萬關得而復失。主板成

交１０９９﹒９７億元，較上周五減少２２﹒６％。

匯控（００００５）全日升０﹒３％，報６７﹒１元，盤中高見６７﹒８元，創近８個月高

。港交所跌０﹒８％，騰訊挫１﹒４２％，中移動跌０﹒５８％。



＊社融數據超預期，再寬鬆機會低＊



人行公布３月末Ｍ２同比增長８﹒６％，創逾一年新高；３月新增貸款１﹒６９萬億元（人

民幣．下同），３月社會融資規模增量２﹒８６萬億元，均遠超市場預期。

人行截至今日已連續第十八個交易日暫停逆回購操作，本周三（１７日）將有３６６５億元

ＭＬＦ到期，令市場憧憬再寬鬆措施落地。但市場人士指出，金融數據總量及結構均有改善，寬

信用政策刺激效果顯現，二季度或見企穩，貨幣政策難較目前水平上進一步寬鬆。

德國商業銀行中國首席經濟學家周浩亦指，貨幣政策方向是寬鬆，也要看需求，現在看的話

需求也起來了，短期之內再度寬鬆的可能性不會特別的大，近期亦不用考慮「降準」的這個選項

。

受惠於信貸融資數據表現超預期，刺激內銀股今早全線造好，惟滬深股市午後蒸發所有漲幅

，港股亦跟隨調頭倒跌，內銀股收市普遍升幅收窄，招行（０３９６８）及交行

（０３３２８）雙雙升約０﹒５％，農行（０１２８８）升０﹒３％，中信銀行（００９９８）

微升０﹒２％。



＊限售令結束，樓市要回春？＊



內地首批於２年前出台限售令的城市．目前已經到期解禁，包括廈門、福州、青島、廣州、

徐水、長樂、常州、東莞、揚州及常德，市場關注隨著大批房源流動性的釋放後，會否對房地產

市場帶來新衝擊，報道引述專家指，限售政策不可長期使用，否則對樓市長遠健康發展不利，因

此限售令陸續退出會是大勢所趨。

市場憧憬內地樓市重吹暖風，但內地實施一城一策的調控政策，具體城市樓價的變動仍視乎

各市的自身情況，如湖南長沙自本月２２日起，停止執行對家庭第二套改善性住房的契稅優惠政

策，即對個人購買家庭第二套改善性住房，按４％的稅率徵收契稅。

內房股兩邊走，越秀地產（００１２３）升２﹒１％，融創（０１９１８）升１﹒３％，保

利置業集團（００１１９）升０﹒９％，新城發展控股（０１０３０）跌３﹒９％，佳兆業集團

（０１６３８）跌３﹒５％，合生創展集團（００７５４）跌２﹒５％。

另外，據融３６０數據顯示，目前全國首套房貸款平均利率為５﹒５６％，已經回到去年４

月份的水平；３月份，又有１３８家銀行下調了房貸利率，環比增加３倍多。



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