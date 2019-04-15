【科創板】券商提前布局，靜待分拆上市細則落地

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１５日上海專電》中證監副主席李超早前曾公開表示，主板

公司分拆子公司到科創板上市細則一定會出。隨後部分上市公司公開表示有意分拆子公司在科創

板上市，引發市場及監管層關注，其中部分公司收到監管函。

《中國證券報》引述券商人士指，相對於港股、美股，科創板估值相對較高，不少具備分拆

上市條件的企業目前都有意在科創板上市，正積極等待相關細則出台。不少券商亦開始布局相關

業務。

華福證券相關負責人指，在等待具體規定出台的同時，正在積極跟蹤和儲備相關項目，以應

對未來分拆上市業務。值得注意的是，部分上市公司參股公司在新三板掛牌，這些符合上科創板

條件的新三板公司也是未來的關注重點。

長城國瑞證券稱，公司會參考過往分拆上市的規則及指導意見，並結合科創板的戰略定位和

創新要求，提前著手相關業務，將依據監管部門出台相關操作規則及實施細則的進程，酌情參與

相關子公司的股改和輔導工作。

對於即將出台的相關細則，長城國瑞證券表示，將重點關注分拆上市涉及的具體指標，比如

上市公司資產、淨資產、市值、收入、淨利潤等規模，母子公司業務、資產和盈利佔比及關聯交

易的佔比、管理層的持股比例等，以及上市公司業務範圍、同業競爭容忍度、中介機構責任和義

務、具體決策程序和信息披露要求等。

華福證券相關負責人表示，保薦機構主要關心的是分拆上市的標準，主要包括上市年限、盈

利要求、關聯交易和同業競爭的規定、分拆子公司佔上市公司的資產、利潤等指標要求、是否存

在重大違法違規等；其次，對上市公司原有股東及債權人的保護措施等政策。

