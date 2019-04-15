【科創板】科創板受理企業達７２家，北京地區１７家暫居首

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１５日上海專電》上交所上周五（１２日）晚間披露，新增

受理７家企業的科創板上市申請，另有６家企業轉為已問詢狀態。截至目前，科創板累計受理企

業總數已達７２家，總問詢企業數量升至３３家。

在新增７家企業中，航天宏圖、天宜上佳、諾康達、國科環宇及沃爾德５家企業來自北京，

華特股份和凌志軟件則分別來自廣東和江蘇；總體來看，科創板已受理企業中，來自北京的企業

數量暫列第一，達到１７家，其次是江蘇及上海，分別為１４家、１２家。



＊新受理七家企業概況＊



具體來看，航天宏圖致力於衛星應用軟件國產化、行業應用產業化、應用服務商業化。航天

建築設計研究院以及中國航天建設集團為其重要客戶。

公司２０１７年和２０１８年營業收入分別按年增長５０﹒８５％和４４﹒３２％，淨利潤

增長率分別為４４﹒４７％、３９﹒９６％。



天宜上佳主要從事高鐵動車組用粉末冶金閘片及機車、城軌車輛閘片、閘瓦系列產品的研發

、生產和銷售。２０１７年１月天宜上佳曾擬與上市公司新宏泰（滬：６０３０１６）進行重大

資產重組，但２０１８年１月，中證監對該重組事宜作出不予核准的決定。

２０１６至２０１８年，公司實現營業收入分別為４﹒６８億元（人民幣．下同）、５﹒０７億

元、５﹒５８億元，淨利潤分別為１﹒９５億元、２﹒２２億元、２﹒６３億元。



諾康達向各大制藥企業、藥品上市許可持有人提供藥學研究等技術研發服務業務，和以創新

制劑、醫療器械及特醫食品為主的自主研發產品的開發業務。公司自主研發產品尚處於持續開發

投入階段，尚未形成收入。未來將通過技術成果轉讓、踐行ＭＡＨ制度等方式實現收入。

２０１６年、２０１７年及２０１８年分別實現營業收入為２２０３﹒０２萬元、

７４８９﹒４９萬元及１﹒８５億元，淨利潤６０１﹒６９萬元、３５０４﹒２８萬元、

７７５７﹒７７萬元。



從股權結構來看，諾康達已引入不少機構投資者，包括杭州泰然、上海焦點、華蓋信誠及上

海清科等，其中閃現多家上市公司身影。



國科環宇是一家航天電子系統解決方案提供商。２０１６－２０１８年期間，公司營業收入

分別為６３１０﹒８４萬元、１﹒２６億元及１﹒８７億元，實現了大幅度增長。２０１７年度

，公司淨利潤較２０１６年增加２６７４﹒０４萬元；２０１８年淨利潤較２０１７年度增加

８７７﹒２４萬元，增長率９６﹒０５％。



沃爾德主要從事超高精密和高精密超硬刀具及超硬材料製品的研發、生產和銷售業務。

２０１６年至２０１８年，沃爾德實現營業收入１﹒７５億元、２﹒３３億元、２﹒６２億

元；淨利潤為４２０９萬元、５８１４萬元、６６３０萬元。公司２０１７年、２０１８年的主

要直銷客戶中，還包括Ａ股上市公司深天馬（深：００００５０）。



華特股份主要業務為特種氣體的研發、生產及銷售。２０１７年２月，華特股份曾在新三板

掛牌交易，並在２０１８年４月１６日終止掛牌，成為又一家從新三板摘牌後衝刺科創板的公司

。２０１６年至２０１８年，公司實現營收分別為６﹒５７億元、７﹒８７億元和８﹒１８億元

，淨利潤分別為３８５４﹒６８萬元、４８３７﹒６３萬元和６７８９﹒２２萬元。



凌志軟件也曾於２０１４年掛牌新三板。公司主要向日本客戶提供軟件開發服務，同時為國

內證券業提供金融軟件解決方案。２０１６至２０１８年，凌志軟件分別實現營收３﹒１４億元

、３﹒８３億元、４﹒６７億元，淨利分別為５２０７﹒４９萬元、７７５７﹒２１萬元、

９１２３﹒０１萬元。

