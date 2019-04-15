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15/04/2019 14:01

【聚焦人幣】人行批准德意志銀行全球人民幣交易計劃

　　《經濟通通訊社１５日專訊》德意志銀行發布公告稱，其全球各地分支機構藉由香港進行跨
境人民幣現匯及外匯衍生品交易的計劃已經得到人民銀行的批准。
　　德意志銀行全球各地分支機構的客戶將都可以進行美元╱在岸人民幣現匯交易並使用對沖工
具。（ｃｔ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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