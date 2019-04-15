【聚焦人幣】人行批准德意志銀行全球人民幣交易計劃

《經濟通通訊社１５日專訊》德意志銀行發布公告稱，其全球各地分支機構藉由香港進行跨

境人民幣現匯及外匯衍生品交易的計劃已經得到人民銀行的批准。

德意志銀行全球各地分支機構的客戶將都可以進行美元╱在岸人民幣現匯交易並使用對沖工

具。（ｃｔ）

