【數據解讀】３月新增貸社融均遠超預期，分析料短期降準概率不大

《經濟通通訊社１２日專訊》人行公布３月末Ｍ２同比增長８﹒６％，創逾一年新高，３月

新增貸款１﹒６９萬億元（人民幣．下同），高於市場預期的１﹒２萬億元，３月社會融資規模

增量２﹒８６萬億元人民幣，遠高預期的１﹒７４４萬億元。

德國商業銀行中國首席經濟學家周浩表示，整個數據看起來還是非常理想，貨幣政策寬鬆起

到了應有的一個效果。貨幣政策方向是寬鬆，也要看需求，現在看的話需求也起來了，短期之內

再度寬鬆的可能性不會特別的大，近期不用考慮降準的這個選項。

國家金融與發展實驗室特聘研究員蔡浩認為，一季度，社融總體表現強勁，較去年同期多２

﹒３４萬億，這其中有１﹒４４萬億是人民幣貸款貢獻，其餘則主要歸因於寬信用導向下企業債

的強勁發行、地方政府專項債的同比多發，部分歸因於影子銀行的恢復。



＊「寬信用」對實體經濟已起到逆周期支撐作用＊



從新增人民幣貸款結構上來看，住戶部門短期和長期貸款均在４０００億以上，表明住房需

求穩定，消費需求有所上升，與近期樓市回暖的表現相符；企業貸款中，反映企業生產活力的中

長期貸款達到近６６００億，為去年２月以來次高（僅次於今年１月），這也與３月經濟數據的

回暖相映證，表明企業生產意願有明顯增強。

綜合來看，「寬信用」的政策意圖在一季度金融數據中得到了強勁體現，已經對實體經濟起

到了一定的逆周期支撐作用。然而，對信用擴張和房地產驅動的路徑依賴並未有明顯改變，經濟

在復蘇一段時間後，面臨的債務槓桿和資產泡沫可能會更加嚴重。這些都是在經濟向好的當下，

應予以警惕和關注的。（ｃｔ）

