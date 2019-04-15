【Ａ股外援】ＭＳＣＩ推遲中國全股票指數轉換近六個月

《經濟通通訊社１５日專訊》ＭＳＣＩ周六晚（１３日）宣布，推遲ＭＳＣＩ全中國指數向

ＭＳＣＩ中國全股票指數的轉換，由原定於６月１日推遲至１１月２６日。ＭＳＣＩ解釋，在徵

求市場參與方的意見後，認為需要給實施轉換提供額外時間。（ａｃ）

