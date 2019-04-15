《經濟通通訊社１５日專訊》ＭＳＣＩ周六晚（１３日）宣布，推遲ＭＳＣＩ全中國指數向
ＭＳＣＩ中國全股票指數的轉換，由原定於６月１日推遲至１１月２６日。ＭＳＣＩ解釋，在徵
求市場參與方的意見後，認為需要給實施轉換提供額外時間。（ａｃ）
15/04/2019 08:11
【Ａ股外援】ＭＳＣＩ推遲中國全股票指數轉換近六個月
《經濟通通訊社１５日專訊》ＭＳＣＩ周六晚（１３日）宣布，推遲ＭＳＣＩ全中國指數向
ＭＳＣＩ中國全股票指數的轉換，由原定於６月１日推遲至１１月２６日。ＭＳＣＩ解釋，在徵
求市場參與方的意見後，認為需要給實施轉換提供額外時間。（ａｃ）
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