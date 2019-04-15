《經濟通通訊社１５日專訊》ＭＳＣＩ宣布，推遲ＭＳＣＩ全中國指數向ＭＳＣＩ中國全股
票指數的轉換，由原定於６月１日推遲至１１月２６日。國金證券認為，此次推遲兩大指數之間
的轉換更多出自於指數整合技術上的考慮，不影響ＭＳＣＩ提升Ａ股納入因子的實施節奏，對Ａ
股影響亦趨中性。
該券商建議，投資者更多的關注後續「ＭＳＣＩ提升Ａ股納入因子的實施節奏」，ＭＳＣＩ
提升Ａ股納入因子引發的外資流入，主要是通過陸股通渠道流入Ａ股，預料這一資金流向將更多
的在今年５月北上資金中體現。（ａｃ）
15/04/2019 08:35
【Ａ股外援】國金證券：ＭＳＣＩ推遲指數轉換，對Ａ股影響偏中性
《經濟通通訊社１５日專訊》ＭＳＣＩ宣布，推遲ＭＳＣＩ全中國指數向ＭＳＣＩ中國全股
票指數的轉換，由原定於６月１日推遲至１１月２６日。國金證券認為，此次推遲兩大指數之間
的轉換更多出自於指數整合技術上的考慮，不影響ＭＳＣＩ提升Ａ股納入因子的實施節奏，對Ａ
股影響亦趨中性。
該券商建議，投資者更多的關注後續「ＭＳＣＩ提升Ａ股納入因子的實施節奏」，ＭＳＣＩ
提升Ａ股納入因子引發的外資流入，主要是通過陸股通渠道流入Ａ股，預料這一資金流向將更多
的在今年５月北上資金中體現。（ａｃ）
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