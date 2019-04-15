【數據解讀】交銀洪灝：史詩級貨幣信貸增長顯示內地重振經濟決心

《經濟通通訊社１５日專訊》交銀國際研究部首席策略分析師、中國首席經濟學家洪灝發表

研報認為，內地史詩級的貨幣和信貸增長顯示重振經濟的決心。短期票據融資激增反而可能成為

近期市場投機活動的一個流動性來源。儘管人行可能不得不在稍後階段重新平衡３月天量的貨幣

增長，但這些貨幣統計數據顯示出的決心也印證了穩定經濟的重要性。大規模的流動性供應遲早

會轉化為基本面的進一步好轉。

近期的經濟數據驗證了之前對經濟周期在２０１９年復蘇的預測，但周期性板塊並沒有完全

參與市場周期性的復蘇，周期性板塊應該很快將跑贏市場。

許多周期性行業的盈利預期正從去年１２月底的低點回升，但相對於許多防禦性板塊盈利預

期修復的水平仍有一定的距離。這種情況與過去幾個周期性拐點的觀察結果一致。當時，隨著經

濟復蘇的蔓延，周期性板塊接力防禦性板塊的市場領先地位。這次也不會有什麽不同。周期的運

行周而復始，並沒有開始，也沒有結束。周期性板塊到此時的相對表現疲弱，表明一個被忽略投

資機會。



＊市場對復甦仍然持懷疑態度＊



另外，隨著史詩級的貨幣數據出爐，市場將開始尋找，並應很快就會找到周期性復蘇的確鑿

證據。這是因為基本面的改善往往會在強勁的流動性增長後隨之而來，並將建立一個良性的市場

價格和基本面之間的反饋循環。因此，市場普遍的謹慎反而暗示市場將進一步上漲，長期上升趨

勢重於短期波動，預示著市場未來還有高點。



＊美元不再走強也有利於新興市場和Ａ股＊



貿易加權的美元匯率目前運行到一個歷史上無法逾越的高點 上一次是在２０１６年１２月

特朗普贏得大選後。美聯儲暫停加息，以及中國傾向於貨幣寬鬆政策而引領的經濟周期復甦，很

可能會抑制美元的強勢。美元的強勢一般反映了美元流動性正在下降。這種情景對新興市場和Ａ

股都是不利的影響 如２０１８年。現在，情況肯定正好相反。（ｃａ）

