【數據解讀】中信証券：社融規模超預期擴張，再帶動煤炭板塊改善

《經濟通通訊社１５日專訊》內地３月末Ｍ２和Ｍ１增速都比上月末加快，Ｍ２同比增長８

﹒６％，創逾一年新高。中信証券最新研報認為，歷史數據顯示，Ｍ１與Ｍ２的同比增速之差領

先中周期煤價變動，也可很好的解釋煤炭板塊超額收益，社融規模的持續擴張或帶動Ｍ１增速的

加快，或在中期帶動煤價上漲，加之目前供需預期的雙向修正利好煤價預期改善，且板塊估值水

平接近歷史底部，板塊近期表現有望持續活躍。（ｃａ）

