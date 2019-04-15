《經濟通通訊社１５日專訊》群益證券表示，總體而言，３月新增信貸超預期，同比來看，
居民和企業貸款有所提振。社融方面，目前委托貸款、信托貸款及未貼現票據均同比改善，表外
融資改善明顯，符合之前預期。
從貨幣增速來看，在表外融資改善的背景下貨幣派生能力提升，目前貨幣政策的主要方向依
舊是填峰削穀及流動性保持合理充裕的背景下，預計Ｍ２將表現平穩，預計在逆周期調節背景下
企業短期現金流有所改善。（ｃａ）
15/04/2019 10:59
【數據解讀】群益證券：信貸超預期，表外融資改善，Ｍ２表現平穩
《經濟通通訊社１５日專訊》群益證券表示，總體而言，３月新增信貸超預期，同比來看，
居民和企業貸款有所提振。社融方面，目前委托貸款、信托貸款及未貼現票據均同比改善，表外
融資改善明顯，符合之前預期。
從貨幣增速來看，在表外融資改善的背景下貨幣派生能力提升，目前貨幣政策的主要方向依
舊是填峰削穀及流動性保持合理充裕的背景下，預計Ｍ２將表現平穩，預計在逆周期調節背景下
企業短期現金流有所改善。（ｃａ）
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