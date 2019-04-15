《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，決定
今日不開展逆回購操作，連續第十八個交易日暫停逆回購操作。公開市場今日繼續零投放零回籠
。
本周無逆回購到期，但將有３６６５億元人民幣ＭＬＦ周三（１７日）到期。申萬宏源表示
，預計人行將會採取對沖措施應對ＭＬＦ到期，料重啟公開市場操作或續作到期的ＭＬＦ。（ａ
ｃ）
15/04/2019 09:12
【人行收水】人行稱流動性處於較高水平，逆回購操作１８連停
《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，決定
今日不開展逆回購操作，連續第十八個交易日暫停逆回購操作。公開市場今日繼續零投放零回籠
。
本周無逆回購到期，但將有３６６５億元人民幣ＭＬＦ周三（１７日）到期。申萬宏源表示
，預計人行將會採取對沖措施應對ＭＬＦ到期，料重啟公開市場操作或續作到期的ＭＬＦ。（ａ
ｃ）
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