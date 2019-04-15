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即市新聞

15/04/2019 09:27

【版權黑洞】視覺中國擅收圖片使用費或涉欺詐，官媒籲循刑事追究

　　《經濟通通訊社１５日專訊》黑洞照片的版權歸屬，竟令一個商業王國陷入泥沼，視覺中國
（深：０００６８１）除了為敏感圖片打上自家版權引來整改外，其「勒索式維權」的經營手法
，令中國不少商業機構苦不堪言，更惹來商業欺詐的指控。
　　視覺中國上周五（１２日）錄得一字跌停。中銀基金當日起對旗下部分基金所持有的視覺中
國的估值調整為２０﹒４１元人民幣，意味著視覺中國將會迎來多２個跌停板。
　　《人民網》發表署名評論文章指出，視覺中國對未取得其授權許可使用作品的單位和個人發
起大量的涉及著作權的維權訴訟，又對外聲稱其獲取的使用費是為了轉付給權利人或者已經提前
向權利人支付，但實則以自己的名義對使用者收取使用費，從深層次來看，視覺中國已經超越正
常維權的邊界，進入到「未經批准，擅自從事著作權集體管理活動」的違法領域，要被追究刑事
責任。
　　廣西民族大學廣西知識產權發展研究院院長齊愛民指，在視覺中國並不具備對涉訴作品合法
著作權的前提下，其通過施壓達成合作的行為，可能涉及到欺詐以及對原著作權人權利的侵權，
嚴重的可能涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪。
　　視覺中國創始人、董事柴繼軍向內媒回應事件指，視覺中國對簽約攝影師上傳圖片把關審核
存在問題，目前正在仔細分析，整改。針對整改細節、視覺中國網站何時重開等問題，柴繼軍表
示，會根據交易所要求，統一披露。（ｅｙ）

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