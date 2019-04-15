【ＦＯＣＵＳ】央媽再顯「放水」功力，Ａ股慢牛應未見頂

【ＦＯＣＵＳ】侵侵周日（１４日）再發推攻擊鮑叔，「若美聯儲工作得當，股市早已多漲

５千至１萬點，惟他們沒有」，中國央行副行長陳雨露亦罕有評論Ａ股指，「中國股市正顯示出

觸底和復甦跡象。」

跟年初至今標指上升１６％ ＶＳ 滬指上升２８％相比，可能更令侵侵眼紅的是央媽的「

放水」功力，最新公布的３月新增人民幣貸款和社會融資再雙雙遠超預期，顯示重振經濟決心。

隨著中國將於周三（１７日）揭盅首季ＧＤＰ等重磅數據，無論６﹒３％或６﹒２％是否是本輪

周期的低點，Ａ股此輪牛市應仍未見頂。



＊匯豐看好經濟觸底，料全年增６﹒６％＊



繼１月創歷史紀錄的新增人民幣貸款（３﹒２３萬億）和社會融資（４﹒６４萬億）後，央

媽上周五（１２日）於Ａ股收市後公布的３月新貸（１﹒６９萬億）和社融（２﹒８６萬億）數

據再雙雙遠超預期，刺激港股尾市拗腰反彈，周一（１５日）開市再企上三萬關，滬指亦收復

３２００點。加上３月出口表現勝預期、官方製造業ＰＭＩ重回擴張區間，市場關注將於本周三

揭盅的工業增加值、消費品零售、固定資產投資等重磅數據會否釋出更多經濟企穩見底訊號。市

場預期，首季ＧＤＰ或增６﹒２％－６﹒３％，較去年第四季６﹒４％的近十年最差續減速。惟

匯豐率先斷定，中國經濟已經觸底，２０１９全年料增６﹒６％，超過政府工作報告設定的６－

６﹒５％目標。

該行解釋，今次中國政府刺激計劃的形態與前幾輪非常不同－－此前的一攬子計劃主要集中

於基礎設施支出，但今次的減稅降費動作為十年來力度最大，且是針對關鍵的非國企，相信此不

僅會起作用，還會在未來幾個季度引發經濟自我恢復。



＊基本面仍充斥矛盾，惟難擋周期性復甦＊



不過，經濟基本面仍然充斥矛盾，３月進口跌幅續擴大、汽車銷量錄連續第９個月下滑，齊

顯示內需疲軟；若再加上電商巨頭京東創始人劉強東的最新內部信，「如果扣除內部結算，京東

物流去年虧損總額超過２８億。核心原因就是外部單量太少，內部成本太高」，經濟寒流似未退

去。

但對於投資者而言，Ａ股過去３個多月的走勢無疑應了段子手「講究基本面，輸在起跑線；

遵從基本面，天天只吃麵」的插科打諢；而人行副行長陳雨露有關「中國股市正顯示出觸底和復

甦跡象」的罕有官方評論更令人充滿遐想。交銀國際預言，隨著史詩級的貨幣數據出爐，市場將

開始尋找，並應很快就會找到周期性復甦的確鑿證據，「即將到來的基本面改善將打消這些疑慮

，把空頭變得多頭」。

值得一提的是，年初至今，披露重要股東減持計劃的Ａ股上市公司已逾６００家，較去年同

期翻倍，估算減持總市值近１６００億元人民幣；社保基金月初更證實擬在未來６個月減持約２

％交行Ａ股。「Ａ股愈漲愈減持」是監管層有意調控、遏制「瘋牛」，還是大股東調倉或抽水尚

難定論，散戶管控好風險、切忌高槓桿入市都是不二底線。（經濟通通訊社 俞瑾）

