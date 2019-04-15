【變之日本】令和新紀年將啟，ＱＥ、修憲、貿談盡在變幻時

《經濟通通訊社記者俞瑾１５日報道》「平成」落幕，「令和」更新。自１８１７年以來逾

２００年後，日本再迎來天皇在生時退位。伴隨明仁、德仁「父位子承」，日本不單將自５月１

日起進入「初春令月、氣淑風和」的「令和」新紀年，４月２７日起的「黃金十連休」更有望拉

升日本家庭消費信心，對沖即將上調的消費稅負面陰影。

新年號冀望日本國民對未來抱有希望，而寬鬆貨幣路徑、安倍修憲進程、日美貿易談判三大

議題，也漸近關鍵時點。２０１９，日本盡在變幻時。



＊上調消費稅衝擊，憂秋季陷衰退＊



去年第四季ＧＤＰ錄同比增長１﹒９％「相對佳績」的日本，踏入２０１９內憂外患不斷。

「內憂」方面，３月家庭消費者信心指數連跌６個月，錄２０１６年２月以來新低；３月製造業

ＰＭＩ連續兩個月萎縮；２月實質薪資錄逾三年最大降幅。「外患」方面，２月出口錄逾兩年最

大降幅；大型製造商季度信心更錄六年最大降幅……

有鑑於此，日本政府上月下調經濟形勢評估由「正在緩慢復甦」，至「雖然當前出口和生產

部分呈現弱勢，但正在緩慢復甦」，為３年來首次；國際貨幣基金組織則下調日本今年增長預期

至１％。

儘管日本企業暫仍維持強勁的資本支出計劃，惟分析師仍擔心，倘若中國經濟未如預期企穩

，及１０月上調消費稅衝擊大於預期，日本或最快於秋季陷入衰退。

上一次消費稅上調為２０１４年４月（５％至８％），當季消費者開支暴挫１８﹒７％，錄

十年最大跌幅，拖累第二季ＧＤＰ按季勁跌６﹒８％，第三季更陷入技術衰退。



＊懷舊風加十連休，催生消費渴望＊



不過，隨著新舊日皇交接，日本正掀起一股「平成最後」懷舊風潮，而渴望在「令和」新紀

元走出泡沫破滅後的低谷的新希望，亦催生民間的消費渴望。

在沖繩、鹿兒島，本月將分別舉行「平成最後」花火大會和春祭，後者更以「即使時代變遷

，熱情也不會改變」作為宣傳。玩具公司、百貨商鋪、日曆製作商等則紛紛推出以「平成最後」

或「令和新元號」為招徠的特色產品。就連推特上以「平成最後」為標籤的推文也大增。

為了推升改元氣氛，日本央行更啟動１０００、５０００、１００００日圓新紙幣發行，為

２００４年來首次。此舉有望帶動ＡＴＭ、自動售貨機等更新需求，及鼓勵國民使用「壓箱底現

金」，繼而刺激經濟。

除了告別「平成」，趁著德仁繼位的十連休超級黃金周（４月２５日－５月５日），日本民

眾出遊意願大爆發。大型旅行社ＪＴＢ月初發布的調查顯示，期間日本國內和出境遊人數料增逾

１％至２４６７萬人次，總消費額將增３﹒７％至１０６１０億日圓，勢創歷史新高。

若再加上２０２０年７月東京奧運氣氛預熱，酒店、觀光、零售等行業料受惠。據政府預估

，屆時訪日的海外觀光客人數上看４０００萬人，相當於２０１７年的１﹒４倍。



＊暗示超寬鬆或退場，黑田壓日圓＊



有鑑於此，日本央行行長黑田東彥繼上月放風稱，將在適當時候討論退出超寬鬆貨幣政策；

並於上周再稱，儘管海外經濟疲軟影響日本出口與生產，但日本經濟仍處於溫和擴張之中，預計

中國經濟在刺激政策提振下將於下半年回暖，對日本增長前景保持樂觀。

《路透》最新調查就顯示，逾半數受訪分析師（２４╱４０）預期，日本央行的下一步將是

超寬鬆貨幣政策開始正常。也有分析認為，黑田的言論只是壓制日圓的出口術，畢竟日圓急漲將

傷及經濟復甦的一大動力出口，並破壞通脹目標。

市場人士更指，安倍領導的自民黨７月將迎戰國會參議院選舉，其非但不會允許ＱＥ退場打

擊股市，ＱＥ更恐有加碼壓力，包括令負利率「更負」、降低十年期公債殖利率目標、擴大資產

購買規模等。

日本央行前首席經濟學家早川英男就預期，消費稅上調或令日本於秋季出現衰退，屆時日圓

兌美元秋季有機會上試８０水平。若他的預測正確，屆時日圓兌港元將重回「１０算」。

