  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/04/2019 14:50

【變之日本】美日今貿易談判，萊特希澤爭農產品及汽車市場開放

　　《經濟通通訊社１５日專訊》除了ＱＥ路徑和修憲進程，日本２０１９面臨的第三大變數當
然少不了「關稅人」侵侵的份。日本經濟大臣茂木敏充確認，與美國的貿易談判將於今日起在華
盛頓舉行，對手同為萊特希澤。
　　作為全球第三大經濟體，日本倘與美國這一全球最大經濟體達成雙邊貿易協定，兩國ＧＤＰ
總量將達全球３０％左右，重要性不容小覷。早在２０１８年９月日美首腦峰會上，安倍首肯日
本將與美國開展貿易談判，而特朗普就同意暫時不向進口日本汽車提高關稅。
　　日本位居美國第四大貿易逆差國（２０１８年達６７６﹒３億美元），根據美國貿易代表辦
公室（ＵＳＴＲ）去年１２月發布的對日本貿易談判的具體談判目標摘要，包括列明「貨物貿易
」、「服務貿易」和「匯率」等２２項磋商事項，以及推動日本開放農產品市場、消除日本非關
稅壁壘、增加在美國生產和僱用等。
　
＊ＣＰＴＰＰ生效，美國貨失優勢＊
　
　　日本此前一直想說服美國重回跨太平洋夥伴關係協定（ＴＰＰ），惟遭特朗普拒絕後，另起
爐灶的跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）已於去年底生效。根據協定，日本與其他１０
個成員國將取消９５％以上產品的關稅，意味著美國貨在日本優勢不再。
　　在侵侵的提高汽車關稅威脅下，日本同意與美國展開貿易談判，惟就希望將談判聚焦以農產
、工業品為對象的「貨物貿易協定」（ＴＡＧ），而非美國力爭實現的全面自由貿易協定
（ＦＴＡ）。
　　鑑於日本已明言對進口美國農產品的讓步，不會超出其在ＣＰＴＰＰ及日歐貿易協議中的承
諾，及計劃拒絕明確進口美國汽車配額，兩國的貿易談判勢交鋒激烈。而美國除了要求進行貨物
貿易協定和包括服務在內的其他關鍵領域談判外，還冀推進包括匯率等的其他貿易和投資項目磋
商，並擬效仿美墨加貿易協定（ＵＳＭＣＡ）加入「毒丸」條款。
　　對安倍來說，既要避免就農產品、汽車市場開放讓步太多；又要避免與美國反面，以聯手在
印太地區應對中國的挑戰，無疑是２０１９年需面對的一大挑戰。（ｊｙ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
剖析天下15/04/2019
【變之日本】安倍誓言明年完成修憲 德仁料承繼明仁冷眼旁觀
剖析天下15/04/2019
【變之日本】令和新紀年將啟 QE、修憲、貿談盡在變幻時
生財有道15/04/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：站穩30300成關鍵
FOCUS15/04/2019
【FOCUS】央媽再顯「放水」功力 A股慢牛應未見頂
興證快訊15/04/2019
恆指破三萬
國際動態15/04/2019
全球最大飛機 可當發射台發射衛星
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金