【變之日本】美日今貿易談判，萊特希澤爭農產品及汽車市場開放

《經濟通通訊社１５日專訊》除了ＱＥ路徑和修憲進程，日本２０１９面臨的第三大變數當

然少不了「關稅人」侵侵的份。日本經濟大臣茂木敏充確認，與美國的貿易談判將於今日起在華

盛頓舉行，對手同為萊特希澤。

作為全球第三大經濟體，日本倘與美國這一全球最大經濟體達成雙邊貿易協定，兩國ＧＤＰ

總量將達全球３０％左右，重要性不容小覷。早在２０１８年９月日美首腦峰會上，安倍首肯日

本將與美國開展貿易談判，而特朗普就同意暫時不向進口日本汽車提高關稅。

日本位居美國第四大貿易逆差國（２０１８年達６７６﹒３億美元），根據美國貿易代表辦

公室（ＵＳＴＲ）去年１２月發布的對日本貿易談判的具體談判目標摘要，包括列明「貨物貿易

」、「服務貿易」和「匯率」等２２項磋商事項，以及推動日本開放農產品市場、消除日本非關

稅壁壘、增加在美國生產和僱用等。



＊ＣＰＴＰＰ生效，美國貨失優勢＊



日本此前一直想說服美國重回跨太平洋夥伴關係協定（ＴＰＰ），惟遭特朗普拒絕後，另起

爐灶的跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）已於去年底生效。根據協定，日本與其他１０

個成員國將取消９５％以上產品的關稅，意味著美國貨在日本優勢不再。

在侵侵的提高汽車關稅威脅下，日本同意與美國展開貿易談判，惟就希望將談判聚焦以農產

、工業品為對象的「貨物貿易協定」（ＴＡＧ），而非美國力爭實現的全面自由貿易協定

（ＦＴＡ）。

鑑於日本已明言對進口美國農產品的讓步，不會超出其在ＣＰＴＰＰ及日歐貿易協議中的承

諾，及計劃拒絕明確進口美國汽車配額，兩國的貿易談判勢交鋒激烈。而美國除了要求進行貨物

貿易協定和包括服務在內的其他關鍵領域談判外，還冀推進包括匯率等的其他貿易和投資項目磋

商，並擬效仿美墨加貿易協定（ＵＳＭＣＡ）加入「毒丸」條款。

對安倍來說，既要避免就農產品、汽車市場開放讓步太多；又要避免與美國反面，以聯手在

印太地區應對中國的挑戰，無疑是２０１９年需面對的一大挑戰。（ｊｙ）

