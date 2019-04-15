【企業盈警】美臻集團（０１８２５）料全年轉盈為虧，毛利下跌

《經濟通通訊社１５日專訊》美臻集團（０１８２５）指，預期截至３月３１日止年度將錄

淨虧損，而去年度則錄淨溢利約２０００萬元。該集團指轉盈為虧主因銷售較去年同期的

６﹒７７億元減少約３１００萬元，受銷售組合轉變而導致毛利下跌及開支增加所致。

該集團預期於６月底前公布業績。（ｗｈ）

