【企業盈警】粵海制革（０１０５８）料首季虧損收窄逾４５％

《經濟通通訊社１５日專訊》粵海制革（０１０５８）預期，截至３月３１日止３個月淨虧

損較去年同期淨虧損１８７７萬元減少超過４５％，即虧損約１０３２﹒３５萬元。至於淨虧損

减少主因產品單位成本下調幅度大於單位售價跌幅，導致毛虧率大幅下跌，而毛虧也大幅减少。

該集團於本月底公布首季業績。（ｗｈ）

