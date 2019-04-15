《經濟通通訊社１５日專訊》粵海制革（０１０５８）預期，截至３月３１日止３個月淨虧
損較去年同期淨虧損１８７７萬元減少超過４５％，即虧損約１０３２﹒３５萬元。至於淨虧損
减少主因產品單位成本下調幅度大於單位售價跌幅，導致毛虧率大幅下跌，而毛虧也大幅减少。
該集團於本月底公布首季業績。（ｗｈ）
15/04/2019 07:53
【企業盈警】粵海制革（０１０５８）料首季虧損收窄逾４５％
《經濟通通訊社１５日專訊》粵海制革（０１０５８）預期，截至３月３１日止３個月淨虧
損較去年同期淨虧損１８７７萬元減少超過４５％，即虧損約１０３２﹒３５萬元。至於淨虧損
减少主因產品單位成本下調幅度大於單位售價跌幅，導致毛虧率大幅下跌，而毛虧也大幅减少。
該集團於本月底公布首季業績。（ｗｈ）
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