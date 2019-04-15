《經濟通通訊社１５日專訊》元力控股（０１９３３）料截至３月３１日止年度營業收入雖
有增長，惟淨利潤下降，毛利較去年度約４０００萬元人民幣略降，而其他收入亦有小幅下降。
該集團指盈利下降主因勞務外包成本和設備採購成本增加、符合增值稅退稅條件項目減少等。
該集團料於６月底前公布業績。（ｗｈ）
15/04/2019 07:53
【企業盈警】元力控股（０１９３３）料年度盈利下降
《經濟通通訊社１５日專訊》元力控股（０１９３３）料截至３月３１日止年度營業收入雖
有增長，惟淨利潤下降，毛利較去年度約４０００萬元人民幣略降，而其他收入亦有小幅下降。
該集團指盈利下降主因勞務外包成本和設備採購成本增加、符合增值稅退稅條件項目減少等。
該集團料於６月底前公布業績。（ｗｈ）
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