《經濟通通訊社１５日專訊》廣發証券（０１７７６）（深：０００７７６）指，首季純利
料介乎約２５﹒９５億元（人民幣．下同）至２９﹒７６億元，較去年同期增長介乎７０％至
９５％，每股盈利介乎約０﹒３４至０﹒３９元。
該集團指首季股市量價齊升，３月末上證綜指比年初上漲２３﹒９３％，首季深滬兩市股票
基金總成交金額同比增加１９﹒１４％，令該集團財富管理、投資管理、交易及機構業務收入均
增長，淨利潤比去年同期大幅增加。（ｗｈ）
15/04/2019 07:56
【企業盈喜】廣發証券（０１７７６）料首季盈利升最多９５％
《經濟通通訊社１５日專訊》廣發証券（０１７７６）（深：０００７７６）指，首季純利
料介乎約２５﹒９５億元（人民幣．下同）至２９﹒７６億元，較去年同期增長介乎７０％至
９５％，每股盈利介乎約０﹒３４至０﹒３９元。
該集團指首季股市量價齊升，３月末上證綜指比年初上漲２３﹒９３％，首季深滬兩市股票
基金總成交金額同比增加１９﹒１４％，令該集團財富管理、投資管理、交易及機構業務收入均
增長，淨利潤比去年同期大幅增加。（ｗｈ）
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