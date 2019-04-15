《經濟通通訊社１５日專訊》東北電氣（０００４２）（深：０００５８５）料，今年首季
虧損介乎４００萬至５００萬元（人民幣．下同），每股虧損介乎０﹒４６至０﹒５７分，而去
年同期虧損４６５萬元。該集團指，雖然營業收入增加及售出新東北電氣（錦州）電力電容器公
司，營業利潤較去年同期減虧３００萬元，但營業以外收入較去年同期減少３３０萬元所致。
該集團料於本月底前公布業績。（ｗｈ）
15/04/2019 07:57
【企業盈警】東北電氣（０００４２）料首季虧損四百至五百萬人幣
《經濟通通訊社１５日專訊》東北電氣（０００４２）（深：０００５８５）料，今年首季
虧損介乎４００萬至５００萬元（人民幣．下同），每股虧損介乎０﹒４６至０﹒５７分，而去
年同期虧損４６５萬元。該集團指，雖然營業收入增加及售出新東北電氣（錦州）電力電容器公
司，營業利潤較去年同期減虧３００萬元，但營業以外收入較去年同期減少３３０萬元所致。
該集團料於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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