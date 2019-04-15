《日入而息》內地外匯佔款八連降，Ａ股波動港股倒跌９９點

《今天重點》﹡林鄭月娥稱數字經濟定義未來，料大灣區為香港帶來機遇

﹡陳茂波稱不能忽視市場大幅波動風險，要保持警惕

﹡地政總署表示首季補地價收入按季減半至８０﹒６億元

﹡人行稱３月末外匯佔款環比減少逾４億元，連降八個月



《即日市況》﹡Ａ股波動，港股倒跌９９點報２９８１０穿十天線，三萬關得而復失



《深滬股市》﹡滬綜指過山車三千二得復失，尾盤急跌收軟０﹒３４％



《美元匯價》﹡侵侵續抨儲局美元微跌，歐元即市可考慮做多；歐元最新報１﹒１３１０

╱１４，日圓最新報１１１﹒９６╱９７



《公司業績》﹡金利通（０８２５６）上季虧轉盈４９﹒７萬元，不派息

﹡瑞強集團（０８４２７）季度盈轉虧１２１﹒９萬令吉，不派息



《公司資訊》﹡中國北大荒（０００３９）擬與廣東省農業科學院合組合營企業

﹡六福集團（００５９０）加拿大列治文市開設新分店

﹡Ｂ＆Ｄ（０１７８０）今起招股，入場費約２６７７元

﹡和黃中國醫藥科技申請上市，長和持股或降至五成以下

﹡長和（００００１）旗下和黃中國醫藥科技申請在港上市

﹡連成科技（０８６３５）今起招股，入場費２７０７元

﹡先施表行（００４４４）有意收購國際電影發行製作公司

﹡同仁資源（０８１８６）溢價逾６１％配售新股，淨籌８１０萬元

﹡俄鋁（００４８６）與美國Ｂｒａｉｄｙ組合營生產扁軋鋁材，投資將限於

２億美元

﹡美圖（０１３５７）旗下美圖手機品牌授權小米，將合作推出全新手機

﹡富元國際（００５４２）自今日起委任萬建軍為行政總裁

﹡奧邦建築（０１６１５）主席向執董葉建華轉讓一成持股

﹡興發鋁業（０００９８）冀未來工業材業務佔比增至５０％，今年資本開支

５億元人民幣

﹡利蘊蓮退任國泰（００２９３）獨立非常務董事

﹡王震將接替王慶榮任中糧控股（００６０６）董事總經理

﹡金源米業（００６７７）附屬公司與ＳＦ Ｏｖｅｒｓｅａｓ設合營公司

﹡歌禮製藥（０１６７２）戈諾衛獲浙江省醫保按病種支付藥品範圍資格



《國企紅籌》﹡中航國際（００１６１）擬售深Ａ中航善達逾２２％股權

﹡中飛租賃（０１８４８）與南航租賃就老舊飛機資產包跨境交易完成首次合

作

﹡北京汽車（０１９５８）斥１５０８萬美元增資南非合營，持股不變

﹡新華保險（０１３３６）首３月保費收入升９﹒５％

﹡中國建築（０３３１１）首季新簽合約額３４６億元

﹡中國人壽（０２６２８）首３月保費收入按年升１１﹒９％

﹡中煤能源（０１８９８）３月商品煤銷量升５４﹒８％，產量升４３％

﹡太保（０２６０１）首季壽險收入升３﹒９％

﹡中國太平（００９６６）附屬首季原保險保費收入同比增９％

﹡中石化煉化工程（２３８６）首３月新簽訂合同總值按年跌３０％

﹡北京北辰（００５８８）以９﹒７８億元人民幣投得廣州二類居住用地

﹡中冶（０１６１８）首３個月新簽合同額升５﹒３％



《神州民企》﹡恆大（０３３３３）增發合共１０億美元優先票據，為現有債務再融資

﹡和諧汽車（０３８３６）以每股２﹒９９元購買１９０萬股股份

﹡忠旺（０１３３３）轉型綜合解決方案，夥內地車廠度身訂造車架

﹡浙江永安（０８２１１）終止購入８０台高速智能大卷裝倍捻機

﹡啟迪國際（０８７２）以４０８０萬悉售汽車淨化器公司５１％股權

﹡陽光能源（００７５７）首三個月收入按年升逾四成至９﹒２３億元人民幣

﹡中國奧園（０３８８３）委任陳志斌為首席財務官



《中國要聞》﹡中證監核發日豐電纜等３公司ＩＰＯ批文

﹡海南表示創建國家全域旅游示範區，創新體育彩票

﹡商務部前部長表示中國參與全球治理勿自喻為未來老大

﹡人行稱流動性處於較高水平，逆回購操作１８連停；人行批准德意志銀行全

球人民幣交易計劃；３月末外匯佔款環比減少逾４億元，連降八個月

﹡兩融業務排位出爐：去年龍頭券商融出資金大幅收縮

﹡據報美國為達成貿易協議，軟化對中國產業補貼立場

﹡石油上游改革再獲突破，四川兩大區塊流轉至大慶油田

﹡人民網擬建聯盟涉足圖片市場，業界恐「國家隊」競爭

﹡視覺中國擅收圖片使用費或涉欺詐，官媒籲循刑事追究

﹡科創板受理企業達７２家，北京地區１７家暫居首

﹡阿里巴巴冀２０２０年成交總額達１兆美元

﹡新華集團與廣州政府合作，投資百億在廣州建設合作區

﹡３月新增貸社融均遠超預期，分析料短期降準概率不大

﹡北京移動首次打通５Ｇ電話，將開展五大類業務試點

﹡網信辦表示短視頻平台上線防沉迷系統，每日限４０分鐘

﹡銀保監開展加強金融服務民營企業監督檢查工作

﹡上汽宣布首款５Ｇ智能網聯汽車將於２０２０年量產

﹡任正非稱華為不排除向蘋果供應５Ｇ芯片；任正非談女兒被捕：孟晚舟將凱

旋而歸，成長變得堅強

﹡財政部明日開展５﹒９億元國債隨賣做市支持操作；中國商務部複審原產美

國的進口乾玉米酒糟雙反措施

﹡新光控股未能按時兌付２０億人幣債券

﹡滬網信辦今年首３月處置違法違規帳號１５﹒７萬個



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒７％，報１０８７５﹒６點

﹡助理否認郭台銘數月內辭任鴻海董事長



《其他消息》﹡林鄭月娥稱數字經濟定義未來，料大灣區為香港帶來機遇

﹡陳茂波稱不能忽視市場大幅波動風險，要保持警惕

﹡盧偉稱警隊會果斷執法，依法取締任何港獨組織

﹡法案委員會午前有３６名建制派及２４名非建制派加入

﹡社署料下半年可就改善院舍環境及監管之政府及民間方案落區諮詢

﹡跨黨派擬提私人草案削醫委會權；蔣麗芸稱不涉取回批執業資格權

﹡泛民批法案委員會報名期倉促；李慧琼稱一切按程序

﹡地政總署表示首季補地價收入按季減半至８０﹒６億元

﹡消委會檢驗５０款刺身，「魚尚」及「元氣壽司」樣本發現寄生蟲

﹡調查指「一帶一路」帶動財務會計人才需求，僱主難覓合資格專才

﹡十大屋苑周末成交按周升三成，連續９周錄雙位數成交

﹡深股通額度全日流走１０﹒９５億元；滬股通全日流走６﹒８２億元，外資

陸股通淨賣出２３億

﹡３月中原大灣區指數升幅擴至２﹒１％報１０７﹒６７

﹡德勤遭會計師公會罰款１５萬元，涉阿里影業前身審計問題

﹡本地免費報章《都市日報》獲日本財團入股不多於２５％

﹡星展為企業客戶推出二維碼收款方案

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