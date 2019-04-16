《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６３８４．７７ 跌 ２７．５３點╱０．１０％
標普５００ ２９０５．５８ 跌 １．８３點╱０．０６％
納斯達克 ７９７６．０１ 跌 ８．１５點╱０．１０％
倫敦富時１００ ７４３６．８７ 跌 ０．１９點╱０．００％
法蘭克福ＤＡＸ １２０２０．２８ 升 ２０．３５點╱０．１７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５０８．７３ 升 ６．０３點╱０．１１％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１１．９９，歐元兌美元１．１３０５
16/04/2019 07:46
《日出而作》高盛季績差美股偏軟，金價逾一周低，中國續增持美債
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６３８４．７７ 跌 ２７．５３點╱０．１０％
標普５００ ２９０５．５８ 跌 １．８３點╱０．０６％
納斯達克 ７９７６．０１ 跌 ８．１５點╱０．１０％
倫敦富時１００ ７４３６．８７ 跌 ０．１９點╱０．００％
法蘭克福ＤＡＸ １２０２０．２８ 升 ２０．３５點╱０．１７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５０８．７３ 升 ６．０３點╱０．１１％
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