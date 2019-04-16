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即市新聞

16/04/2019 07:50

《盤前攻略》港股或低開後回升，關注中國經濟數據

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美股隔晚低開低收，其中銀行股拖累大市表現，高盛公布今年
首季度業績，純利雖然勝預期但仍跌２１％，消息令股價挫近４％，其他銀行股聞聲後亦被拖累
，大摩跌１％，摩通、美銀各走低逾１％。另外，聯合健康早前因醫保問題而股價急挫，昨晚止
跌回升，收漲逾３％。最終道指收報２６３８４點，跌２７點或０﹒１％。納指收報７９７６點
，跌８點或０﹒１％。標指收報２９０５點，跌１點或０﹒０６％。
　
＊夜期繼續下試低水逾百點，ＡＤＲ跟隨回吐＊
　
　　港股夜期收報２９７００點，跌１２５點，低水１１１點。
　　港股ＡＤＲ比例指數跌１０４點，報２９７０６點。預託證券普遍回吐，騰訊跌
０﹒４３％，折合港元報３８６﹒５５元。匯控升０﹒２４％，折合港元報６７﹒２６元。中移
動跌０﹒６５％，折合港元報７６﹒０６。友邦跌０﹒５２％，折合港元報７９﹒５８元。長和
跌０﹒６７％，折合港元報８３﹒１９。中行跌０﹒５９％，折合港元報３﹒６９元。國壽跌０
﹒６６％，折合港元報２１﹒０６元。中海油跌０﹒５９％，折合港元報１４﹒６５元。中石化
升０﹒２４％，折合港元報６﹒１４元。中聯通升０﹒６６％，折合港元報９﹒７５元。
　
＊港股三萬關續上落，待內地明日公布ＧＤＰ數據＊

　　港股近日難以突破三萬點關，走勢窄幅上落，而有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報
２９７１９點，跌７９點。愈料今早港股有機會低開後回升，並繼續於三萬關之下上落，市場目
前正關注中國首季度ＧＤＰ表現，市場預料首季按年增長６﹒３％，前值為６﹒４％。不少大行
認為中國ＧＤＰ已經見底，加上中美貿易達成開始共識，因此待數據公布後，港股有望再次挑戰
高位，投資者可考慮今日收市前小注開好倉，待明日ＧＤＰ公布後止賺食胡。（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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