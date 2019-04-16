《經濟通通訊社１６日專訊》禪遊（０２６６０）首掛收１﹒４９元，較招股價１﹒２３元
高出２１﹒１％，暫成交達２８９４萬股，涉資４２３７萬元。
不計交易費用，每手２０００股賺５２０元。（ｓｃ）
16/04/2019 09:21
《新股掛牌》禪遊（２６６０）首掛開１﹒４９元，高招股價２１％
《經濟通通訊社１６日專訊》禪遊（０２６６０）首掛收１﹒４９元，較招股價１﹒２３元
高出２１﹒１％，暫成交達２８９４萬股，涉資４２３７萬元。
不計交易費用，每手２０００股賺５２０元。（ｓｃ）
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